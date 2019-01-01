Yurttan 'Rezaletin' Manzaraları! Hristiyanların NOELİ Kutlandı

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Türkiye bir 31 Aralık'ı daha geride bıraktı. Yılbaşı adı altında düzenlenen kutlamalar yine örf ve adetlerimize uymayan görüntülerle tamamlandı.

Dondurucu soğuğa aldırış etmeden kutlamaların yapıldığı alanlara küçük çocukları ile gelenler tepki çekerken, alkolün su gibi tüketildiği gecenin sonunda olaylar da yaşandı. Gece boyunca yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri alkolün etkisi ile birbirine giren gruplara anında müdahale etti.



Vatandaşlar tükettikleri alkol nedeni ile ne dediklerini bilemez hale gelirken, eğlenceleri ise sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Ümmetin umudu Türkiye'de, 31 Aralık gecesi kameralarımıza yansıyan görüntüler gün geçtikçe batılılaşarak kültürümüzden koptuğumuzu bir kez daha gözler önüne serdi.