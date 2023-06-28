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Yaşam Yurttan bayram manzaraları! Kaçan kurbanlıklar böyle görüntülendi
Yaşam

Yurttan bayram manzaraları! Kaçan kurbanlıklar böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-06-28 12:51:00 -

Denizli’de kesilmek için götürülürken kaçan kurbanlıklardan bazıları ana yolda başıboş gezdi, bazıları ise sahibini saatlerce koşturdu.

Denizli’de Kurban Bayramı’nın ilk gününün sabahında, kılınan namazın ardından tatlı telaş başladı. Çoğu vatandaş kurbanlıklarını sorunsuz şekilde evine getirip keserken, firari hayvanlar yine iş başındaydı. Her sene olduğu gibi bu senede kaçan kurbanlıklar hareketli dakikalara yol açtı. Kaçan kurbanlıkları yakalamak için adeta zamanla yarışan vatandaşlardan kimi araçla önünü kesmeye çalıştı, kimi ise peşinden koşturdu. Kent merkezinde en çok dikkat çeken ise anayolda başıboş ilerleyen büyükbaş oldu. Akan trafikte hızla giden kurbanlık sürücülere de zor anlar yaşatsa da kısa süre sonra ekiplerin yardımıyla yakalandı.

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