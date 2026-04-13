Yurtta panik! 28 öğrenci hastanelik oldu
İzmir Buca'da bir kız öğrenci yurdunda kalan 28 öğrenci, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
İzmir’de bir öğrenci yurdunda büyük bir panik yaşandı. Olay, dün akşam saatlerinde Yıldız Mahallesi 203/38 Sokak'taki Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.
Üniversite öğrencilerinin kaldığı 3 bloklu yurtta 28 öğrenci, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine yurda ambulanslar sevk edildi. Öğrenciler çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
