Zirai dona rağmen milyonlarca dolar kazandırdı!
Zirai dona rağmen milyonlarca dolar kazandırdı!

Malatya’da 2025 yılında yaşanan zirai don üretimi olumsuz etkilese de kuru kayısı ihracatı gelir getirmeyi sürdürüyor.

Malatya kayısısı, üretimde yaşanan zorlu şartlara rağmen ihracatta kasaya milyonlarca dolar koydu. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, geride kalan aylarda ortalama 2 bin 500 ton seviyelerinde ihracat yapıldığını, Mart ayında da bu seviyeye yakın bir performans sergilendiğini kaydetti. 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özcan, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde toplam 7 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini belirterek bu süreçte yaklaşık 66 milyon dolar gelir sağlandığını belirtti.

2025 yılında yaşanan zirai donun üretimi ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Özcan, bu nedenle ihracatın büyük ölçüde 2024 yılından kalan ürünler üzerinden sürdürüldüğünü ifade etti. Özcan, çiftçilerin, tüccarların ve ihracatçıların depolarında bulunan ürünlerin periyodik olarak değerlendirilerek ihracatın devam ettirildiğini aktardı. Kayısı sezonunun 1 Ağustos 2025 ile 31 Temmuz 2026 tarihlerini kapsadığını hatırlatan Özcan, bu sezonun başlangıcından itibaren geçen yaklaşık 8 aylık süreçte toplam 22 bin 414 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi. Özcan, söz konusu ihracat karşılığında 197 milyon 999 bin dolar gelir elde edildiğini belirtti.

İhracat miktarının sınırlı olmasına rağmen birim fiyatların yüksek seyretmesinin geliri artırdığını kaydeden Özcan, "Daha az miktarda ürünle daha yüksek gelir elde etme noktasında önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu durumu fırsata çevirmek adına yoğun bir gayret içerisindeyiz" dedi.

Önlerinde yaklaşık 4 aylık bir sürenin bulunduğunu belirten Özcan, bu süreçte de ihracatın periyodik şekilde devam edeceğini, oluşacak tabloyu ise önümüzdeki aylarda net olarak göreceklerini söyledi.

