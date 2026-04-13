Uganda’nın ‘Tweetçi’ Generalinden U dönüşü: Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum

Daha önce İtalya Başbakanı Meloni’ye evlilik teklif etmesi ve Kenya’yı işgal tehditleriyle tanınan Kainerugaba, bu kez namlusunu Türkiye’ye çevirmişti. X (Twitter) üzerinden peş peşe yaptığı paylaşımlarda Türkiye’yi "asıl sorun" olarak niteleyen Genelkurmay Başkanı, şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Daha konuşmaya bile başlamadan önce Türkiye’den minimum 1 milyar dolar talep ediyoruz."

talep ediyoruz." "Türkiye’nin en güzel kadınını eş olarak istiyorum."

"Sorunlarımıza çözüm bulmazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkilerimizi sonlandıracağız."

Büyükelçi’den "Hasar Kontrolü" operasyonu

Kainerugaba’nın devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu çıkışları sonrası Uganda’nın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Adonia Ayebare devreye girmek zorunda kaldı. Ayebare, yaptığı açıklamada paylaşımların bir "memnuniyetsizliğin yansıması" olduğunu kabul etse de, "Türk dostlarımızla ortaklıklarımıza değer veriyoruz. Endişelenecek bir durum yok" diyerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Tehdit bitti, "Sevgiler" başladı

Büyükelçinin itidalli açıklaması sonrası, attığı hakaret içerikli tweetlerin bir kısmını sileyen ancak haber linklerini tutan Kainerugaba, bu kez dostluk mesajları yayınlamaya başladı. Türkiye’ye yönelik sert dilini bir kenara bırakan Genelkurmay Başkanı, yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum. Twitter'daki hakaretler benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Uganda'dan tüm Türk halkına sevgilerimizi gönderiyoruz."

"Garip" çıkışların ardı arkası kesilmiyor

Kainerugaba, Türkiye çıkışıyla eş zamanlı olarak İsrail’e destek amacıyla 100 bin asker seferber edebileceğini ve İran’ı "yutacak" 500 bin askeri olduğunu da iddia etmişti. Uganda kamuoyu ve uluslararası diplomasi çevreleri, Devlet Başkanı Museveni’nin oğlunun bu fevri ve tutarsız açıklamalarına alışık olsa da, Türkiye gibi stratejik bir ortağa yönelik bu "maliye ve evlilik" temalı tehditler diplomatik çevrelerde şaşkınlıkla karşılandı.