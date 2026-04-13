  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
Gündem

Uganda'nın 'Tweetçi' Generalinden U dönüşü: Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Uganda'nın 'Tweetçi' Generalinden U dönüşü: Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu ve Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’yi hedef alan skandal paylaşımlarının ardından geri adım attı. Türkiye’den 1 milyar dolar ve "en güzel kadını eş olarak" talep eden, ardından diplomatik ilişkileri kesmekle tehdit eden Kainerugaba, gelen tepkiler ve Uganda’nın BM Büyükelçisi’nin "yumuşatma" çabaları sonrası çark ederek "Türkiye’deki 86 milyon kardeşimi seviyorum" mesajı paylaştı.

Daha önce İtalya Başbakanı Meloni’ye evlilik teklif etmesi ve Kenya’yı işgal tehditleriyle tanınan Kainerugaba, bu kez namlusunu Türkiye’ye çevirmişti. X (Twitter) üzerinden peş peşe yaptığı paylaşımlarda Türkiye’yi "asıl sorun" olarak niteleyen Genelkurmay Başkanı, şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

  • "Daha konuşmaya bile başlamadan önce Türkiye’den minimum 1 milyar dolar talep ediyoruz."
  • "Türkiye’nin en güzel kadınını eş olarak istiyorum."
  • "Sorunlarımıza çözüm bulmazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkilerimizi sonlandıracağız."

Büyükelçi’den "Hasar Kontrolü" operasyonu

Kainerugaba’nın devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu çıkışları sonrası Uganda’nın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Adonia Ayebare devreye girmek zorunda kaldı. Ayebare, yaptığı açıklamada paylaşımların bir "memnuniyetsizliğin yansıması" olduğunu kabul etse de, "Türk dostlarımızla ortaklıklarımıza değer veriyoruz. Endişelenecek bir durum yok" diyerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Tehdit bitti, "Sevgiler" başladı

Büyükelçinin itidalli açıklaması sonrası, attığı hakaret içerikli tweetlerin bir kısmını sileyen ancak haber linklerini tutan Kainerugaba, bu kez dostluk mesajları yayınlamaya başladı. Türkiye’ye yönelik sert dilini bir kenara bırakan Genelkurmay Başkanı, yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum. Twitter'daki hakaretler benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Uganda'dan tüm Türk halkına sevgilerimizi gönderiyoruz."

"Garip" çıkışların ardı arkası kesilmiyor

Kainerugaba, Türkiye çıkışıyla eş zamanlı olarak İsrail’e destek amacıyla 100 bin asker seferber edebileceğini ve İran’ı "yutacak" 500 bin askeri olduğunu da iddia etmişti. Uganda kamuoyu ve uluslararası diplomasi çevreleri, Devlet Başkanı Museveni’nin oğlunun bu fevri ve tutarsız açıklamalarına alışık olsa da, Türkiye gibi stratejik bir ortağa yönelik bu "maliye ve evlilik" temalı tehditler diplomatik çevrelerde şaşkınlıkla karşılandı.

Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail'i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı

100 bin asker ve 30 gün resti: Uganda'dan Türkiye'ye tehdit

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

AMERIKANIN SAPIK SARI DELI DANASI BIR YANDAN DIGER YANDAN AFRIKANIN SITONIST DELI KARA BUZAGISI....KURBAN YAKLASIYO ALLAHTAN:))

..........
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23