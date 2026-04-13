Türkiye'ye devasa borcunu ödemeyen ülke ilan verdi: Gaz alacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye devasa bir doğalgaz borcu olan Bulgaristan'dan flaş bir hamle geldi. Bulgarlar yeni gaz alımı için harekete geçti.

Bulgaristan'ın enerji güvenliğini güçlendirme stratejisi kapsamında bir adım atıyor. Bulgaristan'ın devlet kontrollü doğalgaz iletim sistemi operatörü Bulgartransgaz EAD, doğalgaz iletim sisteminin operasyonel süreçleri için gerekli doğalgazı tedarik etmek üzere ilk kez bir ihale süreci yürütecek. Şirket, mevcut doğalgaz yılı ve Temmuz 2026 ile Eylül 2027 arasını kapsayan gelecek doğalgaz yılı için 1,5 milyon MWh LNG satın almayı hedefliyor.

Daha önce benzer LNG alımları genellikle tedarikçi şirket Bulgargaz tarafından yapılmaktaydı.

Ön seçimlerin 9 Nisan – 24 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacağı ihale 30 Nisan 2026 tarihinde Balkan Gas Hub platformunda yapılacak. İhaleye sadece kanıtlanmış LNG tedarik deneyimine sahip şirketler katılabilecek. Gazın, uluslararası yaptırımlara tabi olmayan ülkelerden gelmesi de zorunlu olacak.

LNG tedarikleri, Bulgartransgaz’ın hissedarlarından biri olduğu Yunanistan'daki Dedeağaç (Alexandroupolis) LNG terminaline yapılacak ve regasifikasyon sonrası Bulgaristan sistemine entegre edilecek.  KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

Cindoruk’u iyi bilmezdik! "İttihatçı Celal Bayar ekolüne bağlıydı"
Gündem

Cindoruk’u iyi bilmezdik! “İttihatçı Celal Bayar ekolüne bağlıydı”

CHP’nin akıl hocalarından Hüsamettin Cindoruk, günahlarıyla gitti. 28 Şubat darbesinde önemli rolü bulunan, vesayetin yanında yer alan Cindo..
CHP’li başkanlar boşuna 3’er 4’er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu
Gündem

CHP’li başkanlar boşuna 3’er 4’er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 yılında Manisa'da Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile beraber hunharca mesir macunu dağıttığı gör..
Türk ordusundan Netanyahu'yu titreten açıklama!
Gündem

Türk ordusundan Netanyahu'yu titreten açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı, teröristbaşı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik rezil sözlerine karşı tokat gibi bir cevap ..
Ecdada hakaretten gözaltına alınan soytarı özür diledi: Fazla şımardım!
Gündem

Ecdada hakaretten gözaltına alınan soytarı özür diledi: Fazla şımardım!

Gösterisinde müstehcen ifadelerle Kanuni Sultan Süleyman’a hakaret eden komedyen bozuntusu kadın soytarı gözaltına alınıp serbest bırakıldık..
"Hedefimiz var" Bakan Bayraktar 70 yıllık rüyayı açıkladı
Ekonomi

“Hedefimiz var" Bakan Bayraktar 70 yıllık rüyayı açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerjiyi azami düzeyde kullanan bir Türkiye, doğal gaz ve petrolünü ara..
Çölü buğday tarlasına çevirdiler: Hasat rekoru kırdılar
Dünya

Çölü buğday tarlasına çevirdiler: Hasat rekoru kırdılar

Taklamakan Çölü’nü verimli topraklara çeviren Çinliler devrim niteliğindeki gelişmeyi dünyayla paylaştı. 400 hektarlık alanda rekolte rekoru..
