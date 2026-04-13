Türkiye'ye devasa borcunu ödemeyen ülke ilan verdi: Gaz alacaklar
Türkiye'ye devasa bir doğalgaz borcu olan Bulgaristan'dan flaş bir hamle geldi. Bulgarlar yeni gaz alımı için harekete geçti.
Bulgaristan'ın enerji güvenliğini güçlendirme stratejisi kapsamında bir adım atıyor. Bulgaristan'ın devlet kontrollü doğalgaz iletim sistemi operatörü Bulgartransgaz EAD, doğalgaz iletim sisteminin operasyonel süreçleri için gerekli doğalgazı tedarik etmek üzere ilk kez bir ihale süreci yürütecek. Şirket, mevcut doğalgaz yılı ve Temmuz 2026 ile Eylül 2027 arasını kapsayan gelecek doğalgaz yılı için 1,5 milyon MWh LNG satın almayı hedefliyor.
Daha önce benzer LNG alımları genellikle tedarikçi şirket Bulgargaz tarafından yapılmaktaydı.
Ön seçimlerin 9 Nisan – 24 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacağı ihale 30 Nisan 2026 tarihinde Balkan Gas Hub platformunda yapılacak. İhaleye sadece kanıtlanmış LNG tedarik deneyimine sahip şirketler katılabilecek. Gazın, uluslararası yaptırımlara tabi olmayan ülkelerden gelmesi de zorunlu olacak.
LNG tedarikleri, Bulgartransgaz'ın hissedarlarından biri olduğu Yunanistan'daki Dedeağaç (Alexandroupolis) LNG terminaline yapılacak ve regasifikasyon sonrası Bulgaristan sistemine entegre edilecek.
