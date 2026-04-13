BTK raporu dijital alışkanlıkları deşifre etti: Türkiye YouTube’a hapsedildi! Trafiğin yarısı tek merkezden
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’nin dijital röntgenini çekti. Geçen yılın son çeyreğine damga vuran verilere göre, Türkiye’deki internet trafiğinin yüzde 44,3’ünü tek başına YouTube sırtladı. Video içerik tüketiminin dizginlenemez yükselişi, sosyal medya ve anlık mesajlaşma alışkanlıklarını da kökten değiştirdi. Sabit bağlantıların mobil ağlara karşı yüzde 83,5 ile kurduğu mutlak üstünlük, Türkiye’nin interneti hala ev ve iş yerlerinden tükettiğini tescilledi.