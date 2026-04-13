Özgür ‘ara’da takıldı kaldı!

Buğra Kardan İstanbul

Kapı kapı dolaşarak destek arayan; dün de ırkçı Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ayağına giden Özel, Erdoğan’ın milletten korktuğu ve Anayasa’yı ihlal ettiği hezeyanında bulunarak kendisini gülünç duruma düşürdü. İkide bir “sandık” naraları atarak bıktırıp usandıran Özel’in ne şekilde, şartta ara seçim yapılacağından bihaber olduğu bir defa daha anlaşıldı. Şu anda TBMM’de 8 boş sandalyenin bulunduğunu, Anayasa’nın 78’inci maddesi gereği bu sayının 30 olması gerektiğini unutan; 84’üncü madde uyarınca da milletvekilliğinin ancak Genel Kurul kararıyla düşürüleceğini es geçen Özel, kendisini gülünç duruma düşürdü. Kamuoyundan Özel’e “Hukukçu kurmaylarına danış da öyle konuş” uyarısı geldi.

BOŞ SEÇİM, KABAK TADI VERMEYE BAŞLADI

Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ise, şunları söyledi: “Özgür Özel’in ara seçim ısrarı kabak tadı vermeye başladı. Özel, ara seçimde takıldı kaldı. Görünen o ki Özel, belediye başkanlarının ayıplarını saklamak için bu ısrarda bulunuyor. Tabii CHP’li belediye başkanlarının adları yolsuzluklar ve arsızlıklarla anılıyor. Bu başkanlar, şu anda tutuklu bulunuyor. Özel’in amacı bunları susturmak olmalı. İnanın, çok makul bir yorum okudum. O yoruma hak vermemek imkânsız. Özel’in planının ara seçimle tutuklu belediye başkanlarını milletvekili yaparak susturmak olduğu ifade ediliyor. Makul değil mi? Köşeye sıkıştı. Pisliğin üzerine sıçramaması için her yolu denemeye başladı. Her yerde ‘ara seçim’ der oldu. Oysa ara seçimin nasıl yapılacağı sarih. 30 sandalyenin boş olması gerekir. Bunun için Genel Kurul onayı zaruri. Her şey açıkken gündemi saptırmak, CHP’li belediye başkanlarına sus payı verme gayesiyle ilerlemek ne demek?

MUZAFFER ERDOĞAN NEDEN KAÇSIN?

Özel’in seçim gibi bir derdinin olmadığı açık. Yarın seçim önerisinde bulunsak Özel’in kaçağı muhakkak. Kaldı ki 3 Kasım 2002’den bu yana yapılan tüm genel seçimlerden Erdoğan zaferle çıktı. Erdoğan, her defasında milletin özgür iradesiyle seçildi. Erdoğan’ın seçimden kaçmayacağı, milletten korkmayacağı hakikat. Ancak ülkemizin etrafında ateş yanarken, bölgede büyük bir savaş varken ara ya da erken seçime gitmek akıl kârı değil. Ve şu anda 8 sandalye boştur. Anayasa’nın hükümleri de bellidir. Ara seçim için şekil, şart ortadadır. Özel, hükümleri bilmiyorsa ilkokul çocuklarına gidip sorsun. Anayasa’da ara seçim ve milletvekilliğinin düşürülmesi için gerekli koşulları anlatsınlar. Milli iradenin tecellisinden halktan kaçacak olan biz değil Özel ve CHP’dir.”