Gayrimenkulden kasasına giren 1,3 milyar dolar! Mansur’un tek bildiği satış!

Sebahattin Ayan İstanbul

Göreve geldiği günden bu yana belediye bütçesini konserlerle heykellerle sıfırlayan, Ekrem’in taraftarlarına çorba dağıtmaktan başka icraatı olmayan ve emlakçı gibi hareket ederek her ay düzenli arsa satan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gayrı menkul satış bilançosu ortaya çıktı. Yavaş’ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2019 yerel seçimlerinden hemen sonra 3 adet taşınmaz satış ihalesi gerçekleştirirken, yedi yılda toplamda 110 ayrı taşınmaz satış ihalesi yaptığı, bu süreçte binlerce taşınmazı elden çıkardığı belirlendi. Taşınmaz satışlarını istisnai bir durum olarak değil süreklilik arz eden bir politika haline getiren CHP’li Yavaş, konut arsalarından ticari alanlara, sanayi parsellerinden mesken ve dükkânlara kadar geniş bir yelpazede satış yaparak başkentin mülklerini peyderpey elden çıkardığı kaydedildi. Konser şaibelisi Yavaş’ın, Akit’in ele geçirdiği istatistiklere ve 2019–2026 yılları arasını kapsayan ihale verilerine göre; belediye 34 milyar TL’yi aşan taşınmaz satışı gerçekleştirdi. Söz konusu rakamın döviz bazında 1,3 milyar doların üzerine çıkarken, ortaya çıkan tablo başkente ihanetin büyüklüğünü daha da çarpıcı hale getiriyor.

ARTARAK DEVAM ETMİŞ

ABB’nin taşınmaz satış listesinde yer alan ihaleler incelendiğinde, Mansur Yavaş’ın göreve geldiği yıllardan itibaren satışların seyrinde dikkat çekici bir artış eğilimi göze çarpıyor. CHP’li Mansur Yavaş’ın göreve geldiği 2019 yılında düzenlediği 3 ihalede toplam satış tutarı yaklaşık 454 milyon TL seviyesinde kalırken, 2020 yılında bu rakam yaklaşık 17 ihalede 570 milyon TL bandına yükseldi. 2021 yılında ise 18 kez gerçekleştirdiği ihalelerde satış hacmi yeniden görece sınırlı kalarak yaklaşık 450 milyon TL civarında gerçekleşti. Ancak Yavaş’ın taşınmaz satışında asıl kırılma 2022 yılında yaşandı. CHP’li yavaş ve ekibi 2022 yılında 28 kez gerçekleştirdiği ihalelerde toplam satış tutarı yaklaşık 1,4 milyar TL’ye çıkarak önceki yılların birkaç katına ulaştı. Taşınmaz satışında artış eğilimi 2023 yılında daha da hız kazanarak yaklaşık 6,5 milyar TL seviyesine sıçradı. Yavaş ve CHP’li belediye yönetimi 2023 yılında toplamda 20 defa gayrimenkul satış ihalesi gerçekleştirdiği belirtilirken en yüksek satış hacmi ise 2024 yılında görüldü. ABB, 2024 yılında 11 kez ihale yaparak kasasına yaklaşık 11 milyar TL’ye gibi bir tutar koydu. Taşınmaz satışları 2025 yılında da yüksek seviyesini koruyarak yaklaşık 10 milyar TL olarak gerçekleşti. 2026 yılında ise henüz yıl tamamlanmamış olmasına rağmen satış tutarı şimdiden yaklaşık 1,4 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda.

İŞTİRAK ÜZERİNDEN BİLE VAR

CHP’li Mansur Yavaş, sadece belediye değil, belediye iştirak şirketleri üzerinden de taşınmaz satışları gerçekleştirdiği verilere yansıdı. CHP’li yönetimin, inşaat alanında faaliyetler gösteren iştirak şirketi PORTAŞ A.Ş. üzerinden arsa, otel ve ticari alan satışları yaptığı kaydedildi. PORTAŞ A.Ş.’nin elden çıkardığı taşınmazların toplam muhammen bedeli 344 milyon 807 bin 500 TL olduğu, döviz bazında ise 15 milyon 549 bin 498 dolar tekabül ettiği belirtildi.

Bu ayda da ihaleler var

Öte yandan Başkent Ankara’da çorba dağıtmaktan ve beton iki kule dikmekten başka gözle görünür icraatı olmayan ve emlakçı gibi hareket ederek her ay düzenli arsa satan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son olarak 16 Nisan tarihinde taşınmaz satışı için ihaleye çıkacak. CHP’li ABB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan ve 16 Nisan’da gerçekleştireceği ihalelerle tam 30 adet taşınmaz satacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ, Çankaya, Etimesgut gibi başkentin muhtelif ilçelerinde yer alan toplam 30 arsa ve konutu yaklaşık 1 milyar TL’lik muhammen bedelle elden çıkaracak.