Orban üzerinden "Erdoğan gidecek" hayalleri kuruyorlardı... Boğazlarına kadar yolsuzluğa batan CHP'liler kendi topuklarına sıktı!

Ali Koç’un Aziz Yıldırım’ı devirmesinden tutun, Zelenkskiy’nin yönetime gelmesine kadar birçok alakasız seçim sonucundan kendilerine pay kapmaya çalışan muhalefet, her fırsatta, “İşte bu kez Erdoğan gidecek” edebiyatı yapıyor. Son olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın devrilmesi üzerinden senaryolar üretip Türkiye’de de benzer bir sürecin yaşanacağını iddia etmeye başladılar.

Ancak muhalefet her zamanki gibi kendi topuğuna sıktı. Muhalefet sadece Orban’dan bahsetse de Macaristan’daki yerel seçim sonuçları bu beklentilerin tam tersi yönde gerçekleşti.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Av. Yaşar Baş, X hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ekrem İmamoğlu’nun ekürisi, yolsuzluk sanığı Budapeşte Belediye Başkanı Karácsony’in, bir önceki seçimde ikinci olan ittifakı, bu seçimde barajı aşamayarak siyaset dışı kaldı… Yani Macar halkı yolsuzluk sanıklarına geçit vermedi…”

Yaşar Baş, paylaşımında Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karácsony’in yolsuzluk suçlamalarıyla anıldığını ve desteklediği ittifakın Macaristan’daki son seçimlerde baraj altında kalarak siyaset sahnesinden çekildiğini vurguladı. Bu sonuç, muhalefetin Orban karşıtlığı üzerinden kurduğu “devrilme” hayallerinin Macar halkı tarafından karşılık bulmadığını gösterdi.