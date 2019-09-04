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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, İstanbul’un kuzey kesimleri, Denizli çevreleri, Antalya’nın batısının ve doğusunun iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 08:53
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, İstanbul’un kuzey kesimleri, Denizli çevreleri, Antalya’nın batısının ve doğusunun iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32


Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31


Adana: Parçalı ve az bulutlu 35


Antalya: Parçalı ve az bulutlu, batısının ve doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30


Samsun: Parçalı bulutlu 28


Trabzon: Parçalı bulutlu, kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26


Erzurum: Parçalı bulutlu 26


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 08:53
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