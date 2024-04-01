Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sürecek. Rüzgarın çoğunlukla güney yönlerden, ülkenin iç ve doğu bölgelerinde ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette esmesi öngörülüyor. Bazı şehirlerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak:Ankara: Az bulutlu 26
İstanbul: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 23
İzmir: Az bulutlu 30
Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii parçalı bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 25
Samsun: Az bulutlu 21
Trabzon: Az bulutlu 19
Erzurum: Az bulutlu 17
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25