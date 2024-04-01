Yurtta hava durumu

Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sürecek. Rüzgarın çoğunlukla güney yönlerden, ülkenin iç ve doğu bölgelerinde ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette esmesi öngörülüyor. Bazı şehirlerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak:Ankara: Az bulutlu 26

İstanbul: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 23

İzmir: Az bulutlu 30

Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii parçalı bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Az bulutlu 21

Trabzon: Az bulutlu 19

Erzurum: Az bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25