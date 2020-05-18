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Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:15:02 -
Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 32


İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu 26


İzmir: Az bulutlu ve açık 37


Adana: Az bulutlu ve açık 38


Antalya: Az bulutlu ve açık 40


Samsun: Az bulutlu ve açık 26


Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 24


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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