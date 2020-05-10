  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yurtta hava durumu

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Trabzon, Rize Artvin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:45:36 -
Yurtta hava durumu

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Trabzon, Rize Artvin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20


İstanbul: Az bulutlu ve açık 23


İzmir: Az bulutlu ve açık 28


Adana: Parçalı bulutlu 26


Antalya: Az bulutlu ve açık 26


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19


Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 16


Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 12


Diyarbakır: Parçalı bulutlu 22

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı