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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 09:43:44 -
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23


İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu 26


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23


Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21


Samsun: Çok bulutlu 18


Trabzon: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15


Erzurum: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

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