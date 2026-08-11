Kuvözdeki vahşete vicdansız rapor: Cani hemşire kusursuz sayıldı

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ Hazel Dırık Bağrıyanık’ın yargılaması sürerken Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi. 62 sayfalık raporun sonuç kısmında, şu ifadeler yer aldı: “Küçükte saptanan psikomotor gelişim geriliği, epilepsi, serebral palsi tanılarının küçüğün kendisinde mevcut hastalık olarak değerlendirildiği, değerlendirilen beyin işlev bozukluklarının iyileşmesi olanağı bulunmayan hastalık niteliğinde olduğu, ancak kişinin kendisinde mevcut hastalık olarak değerlendirildiği, dava konusu olayla illiyet bağı kurulamadığı, küçüğün 29 Nisan tarihinde Kurulumuzda yapılan ortopedi muayenesinde tespit edilen yürüme bozukluğu, her iki alt ekstremitedeki rijidite, her iki ayakta pes valgus olarak tespit edilen yardımla mekanik destek ve/veya bir yardımcı cihaz olmaksızın ayağa kalkama düzeyinde yürüme ve hareket bozukluğunun küçüğün kendisinde mevcut hastalık olarak değerlendirildiği, dava konusu olayla illiyet bağı kurulamadığı, küçüğün 29 Nisan 2026 tarihinde kurulumuzda yapılan ortopedi muayenesinde dava konusu olayda tespit edilen femur diafiz kırığına bağlı sekel lezyon tespit edilmediği cihetiyle; organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilmediği oy birliği ile mütalaa olunur.”