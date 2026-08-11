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Kuvözdeki vahşete vicdansız rapor: Cani hemşire kusursuz sayıldı

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Kuvözdeki vahşete vicdansız rapor: Cani hemşire kusursuz sayıldı

Kahramanmaraş’ta kuvözdeki 990 gramlık minik Deniz Esin’i 14 dakika boyunca darbedip bacağını kıran vicdansız hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında Adli Tıp'tan 'illiyet bağı yok' raporu çıktı; fecaat rapora isyan eden acılı anne "Çocuğumu doğurduğum için ben mi suçluyum?" diyerek tepki gösterdi!

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Foto - Kuvözdeki vahşete vicdansız rapor: Cani hemşire kusursuz sayıldı

Kahramanmaraş'ta kuvözdeyken hemşire şiddetine maruz kaldığı görüntülerle gündeme gelen 5 yaşındaki Deniz Esin Bozoklar'ın ailesi, Adli Tıp raporunda yer alan 'çocuğun engelli kalmasında dava konusu olayla illiyet bağı kurulamadığı' ifadelerine tepki gösterdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 5 yıl önce doğum yapan Sema Bozoklar, kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdi. 990 gram ağırlığında doğan bebek, yenidoğan yoğun bakımında kuvöze konuldu.

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Foto - Kuvözdeki vahşete vicdansız rapor: Cani hemşire kusursuz sayıldı

YENİDOĞAN BEBEĞİ DARBETTİ 26 Mayıs 2021’de nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, kan almaya çalıştığı Deniz Esin Bozoklar’ı darbetti. Olaydan 5 gün sonra 31 Mayıs 2021’de başka bir hemşirenin, Deniz Esin Bozoklar’ın bacağında morluğu fark etmesiyle olay ortaya çıktı.

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Foto - Kuvözdeki vahşete vicdansız rapor: Cani hemşire kusursuz sayıldı

ZİHİNSEL VE BEDENSEL ENGELLİ KALDI Bunun üzerine Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında, hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Bir süre sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edilen Deniz Esin Bozoklar, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorlar, Abdullah-Sema Bozoklar çiftine kızlarının hem bedensel hem de zihinsel engelli olduğunu söyledi.

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Foto - Kuvözdeki vahşete vicdansız rapor: Cani hemşire kusursuz sayıldı

E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİLER İdari soruşturma sonunda üniversite, Bağrıyanık’ın sözleşmesini feshederken Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde de ‘Kasten yaralama’ suçundan, hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bozoklar çifti ise hemşirenin kızlarına şiddet uyguladığını, e-Devletten gelen duruşma günü mesajıyla öğrendi.

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Foto - Kuvözdeki vahşete vicdansız rapor: Cani hemşire kusursuz sayıldı

GÖRÜNTÜLER SONRASI TUTUKLANDI Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tutuksuz yargılanırken 21 Ocak’ta, Deniz Esin Bozoklar’a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. DHA’nın ulaştığı görüntülerde, 14 dakika süren kan işlemi sırasında hemşirenin, Deniz Esin Bozoklar’a sık sık şiddet uyguladığı yer aldı. İddiaya göre, bu sırada hemşire, bebeğin bacağını da kırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra 23 Ocak’ta yapılan 7’nci duruşmaya katılmayan Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. 25 Ocak’ta Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polise teslim olan Bağrıyanık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Foto - Kuvözdeki vahşete vicdansız rapor: Cani hemşire kusursuz sayıldı

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ Hazel Dırık Bağrıyanık’ın yargılaması sürerken Adli Tıp Kurumu raporu da dosyaya girdi. 62 sayfalık raporun sonuç kısmında, şu ifadeler yer aldı: “Küçükte saptanan psikomotor gelişim geriliği, epilepsi, serebral palsi tanılarının küçüğün kendisinde mevcut hastalık olarak değerlendirildiği, değerlendirilen beyin işlev bozukluklarının iyileşmesi olanağı bulunmayan hastalık niteliğinde olduğu, ancak kişinin kendisinde mevcut hastalık olarak değerlendirildiği, dava konusu olayla illiyet bağı kurulamadığı, küçüğün 29 Nisan tarihinde Kurulumuzda yapılan ortopedi muayenesinde tespit edilen yürüme bozukluğu, her iki alt ekstremitedeki rijidite, her iki ayakta pes valgus olarak tespit edilen yardımla mekanik destek ve/veya bir yardımcı cihaz olmaksızın ayağa kalkama düzeyinde yürüme ve hareket bozukluğunun küçüğün kendisinde mevcut hastalık olarak değerlendirildiği, dava konusu olayla illiyet bağı kurulamadığı, küçüğün 29 Nisan 2026 tarihinde kurulumuzda yapılan ortopedi muayenesinde dava konusu olayda tespit edilen femur diafiz kırığına bağlı sekel lezyon tespit edilmediği cihetiyle; organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilmediği oy birliği ile mütalaa olunur.”

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Foto - Kuvözdeki vahşete vicdansız rapor: Cani hemşire kusursuz sayıldı

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ Raporun dosyaya girmesinin ardından Hazel Dırık Bağrıyanık’ın avukatı, mahkemeye verdiği dilekçe ile müvekkilinin tutuklu kalmasının usul ve yasalara aykırı olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Hakim, kuvvetli suç şüphesinin somut olgularının bulunması ve sanığın tutuklanma tarihi dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tahliye talebini reddetti.

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Foto - Kuvözdeki vahşete vicdansız rapor: Cani hemşire kusursuz sayıldı

"ÇOCUĞUMU DOĞURUP HASTANEYE KOYDUĞUM İÇİN BEN Mİ SUÇLUYUM" Sema Bozoklar, Adli Tıp Kurumu raporunu okuyunca çok şaşırdığını belirterek, “Hastaneyi kusursuz buluyorlar, hemşireyi kusursuz buluyorlar, yani kusurlu olan ben miyim burada? Çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum? Benim çocuğum doğdu, solunum sıkıntısı yoktu, beyin ultrasonları temizdi. 2,5 ay boyunca bu şekilde hiçbir sıkıntısı yok, stabil bir durumdaydı. 2,5 ay sonra benim çocuğum darbediliyor. 5 gün sonra benim çocuğumun bacağının kırığı fark ediliyor ve gecesinde benim çocuğum havale geçiriyor. Sabahına da nöbet ilacı başlanıyor, bunu niye görmezden geliyorlar anlamıyorum.” diye konuştu.

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Foto - Kuvözdeki vahşete vicdansız rapor: Cani hemşire kusursuz sayıldı

"EPİLEPSİ İLACINA NEDEN DOĞUMDAN İTİBAREN BAŞLANMADI" Doğumdan sonra Deniz Esin Bozoklar’ın muayenesinde hiçbir hastalık ya da engel tespit edilmediğini, düşük kiloda doğduğu için kuvöze alındığını ifade eden Bozoklar, “Madem benim çocuğum doğuştan epilepsiydi, madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisine almadılar benim çocuğumu? Ultrason (USG) çekiyorlar, beynin USG'leri temiz. Bunu siz nasıl belirtirsiniz? Darp gördükten 1 ay sonrasında USG'lerinde bozulma oluyor. 5 gün boyunca benim çocuğumun bacağı kırık şekilde kalıyor, gecesinde benim çocuğum havale geçiriyor. Havaleden sonraki gün benim çocuğumun epilepsi ilacına başlanıyor. Madem benim çocuğumda doğuştan itibaren epilepsisi vardı, neden bu epilepsi ilacı doğuştan itibaren başlamadı? Bunu soruyorum ben Adli Tıp Kurumu’na.” ifadelerini kullandı.

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Foto - Kuvözdeki vahşete vicdansız rapor: Cani hemşire kusursuz sayıldı

"EN AZINDAN BENİ VE EŞİMİ KUSURLU ÇIKARMAMIŞ" Sema Bozoklar, konuşmasına şöyle devam etti: “Hemşirenin darbından sonra benim çocuğumun bacağı kırılıyor, 5 gün boyunca benim çocuğum kırık bacakla öylece duruyor ve şu an benim çocuğumun bacağı kısa ve içe dönük. Bunda da yine hemşireyi kusursuz buluyorlar, yine illiyet bağı kurma yok. Benim çocuğum doğduğu andan itibaren hiçbir şekilde engelliliğe dair ya da epilepsiye dair bir bulgusu yok. Her şeyi normal, stabil. Sadece beslenmesinden kaynaklı kusmaları oluyor, bana doktorların belirttiği de bu şekilde. Şimdi sonuca bakıyoruz, hemşireyi yine kusursuz buluyorlar. Benim çocuğumun neden epilepsisi başladı o zaman? Neden engelli kaldı benim çocuğum? Benim çocuğumun bacağının kısalığı ve içe dönüklüğü doğuştan bir şey olsaydı bu ortaya çıkmaz mıydı? 2,5 ay boyunca bu fark edilmez miydi? Elimizde görüntülerimiz var, videolarımız var, hepsinde de sıkıntısız çocuk yani. Adli Tıp Kurumu’na da teşekkür ediyorum. En azından beni ve eşimi kusurlu çıkarmamış ne diyelim yani?”

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Yorumlar

Çuvaldız

Medyada gösterilen videoları izledim. Hemşirenin yaptıkları çocukta kırık vs oluşturacak düzeyde değil. Gösterilmeyen başka kayıt varsa bilemem. Ancak çocuk doğumda zaten tam sağlıklı değil miş ki; küveze alınmış. Ayrıca tarafsız uzman kişilerin verdiği raporlara güvenmek gerek !

145319

Aynisi senin yakınına senin çocuğuna yapılsa idi aynı sözleri söyleyecekmisin çuvaldız
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