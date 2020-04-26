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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Hatay, Osmaniye, Artvin, Diyarbakır, Baman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

2020-04-26 10:14:46 -
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Hatay, Osmaniye, Artvin, Diyarbakır, Baman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu 19


İstanbul: Parçalı bulutlu 19


İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24


Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24


Antalya: Parçalı bulutlu 22


Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 16


Trabzon: Parçalı bulutlu 14


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı (Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor) 12


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

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