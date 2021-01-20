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Sağlık Yurtdışından ilaç nasıl getirilir? Yurt dışından hangi ilaçlar getirilir?
Sağlık

Yurtdışından ilaç nasıl getirilir? Yurt dışından hangi ilaçlar getirilir?

Kimler yurtdışından ilaç getirtebilir? Yurt dışından ilaç temini için öncelikli şart T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ithalat için onay vermesidir. Peki yurt dışından naslı ilaç getirebilirim? Hangi ilaçlar yurt dışından temin edilir? Yurt dışından getirilen ilaçlar kim tarafından temin edilir? Yurt dışından hangi ilaçlar getirilir? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 09:00:00 -
Yurtdışından ilaç nasıl getirilir? Yurt dışından hangi ilaçlar getirilir?

Sağlık giderleri SGK tarafından karşılanan sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için gerekli görülen, ancak ülkemizde ruhsatlandırılmamış ve/veya ruhsatlandırıldığı hâlde çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan beşeri tıbbi ürünlerin, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere yurt dışından reçete bazında veya acil durumlarda toplu temini ile söz konusu ürünlerin bilimsel veriler doğrultusunda tıbbi, etik, hukuki şekilde tedariği ve hastalara ulaştırılmasıdır.

Hangi ilaçlar yurt dışından temin edilir? 

Sağlık giderleri Kurumumuz tarafından karşılanan sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için gerekli görülen, ancak ülkemizde ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretilmeyen veya ithalatı yapılmayan ilaçlar yurt dışından temin edilebilir.

Yurtdışından ilaçlar kim tarafından temin edilir?

Temin işlemlerinin Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan  Protokol esasları doğrultusunda Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla gerçekleştirilmesi esas olup, kişiler kendi imkanları ile de yurt dışından bu ilaçları temin edebilirler. Hasta tarafından Türk Eczacıları Birliğine ulaştırılan ilaç talepleri Türk Eczacıları Birliği tarafından hemen incelenir. İlaç teminine esas olacak belgelerin tam olup olmadığı kontrol edilir. Söz konusu belgelerde bir noksanlık yoksa yurt dışından ilaç temin işlemleri Türk Eczacıları Birliği tarafından başlatılır ve sonuçlandırılarak ilaç hastaya ulaştırılır.

Yurtdışından ilaç getirme şartları için tıklayın

Yurtdışından getirilen ilaç listesi için tıklayın

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