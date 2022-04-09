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Oruç Yurtdışında çalışan kişi, fitreyi nasıl verecek?
Oruç

Yurtdışında çalışan kişi, fitreyi nasıl verecek?

Yurt dışında çalışan kişi, fitreyi Avrupa şartlarına göre mi yoksa Türkiye şartlarına göre mi verir? Fitre, can sadakası” veya “beden sadakası” da adlandırılır. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir. Peki yurt dışında çalışan biri fitreyi nasıl verecek, Türkiye şartlarına göre mi çalıştığı ülkenin şartlarına göre mi verecek?

Yeniakit Publisher
2022-04-09 15:04:00 -
Yurtdışında çalışan kişi, fitreyi nasıl verecek?

Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır.  fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır 

Yurt dışında çalışan kişi, fitreyi nasıl verir?

Yurt dışında çalışan kişi, fitreyi Avrupa şartlarına göre mi yoksa Türkiye şartlarına göre mi verir? Ülke ve bölgelere göre geçim standartları farklı olduğundan, sadaka-i fıtır mükellefi kendi bulunduğu yere göre bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktar üzerinden sadaka-i fıtrını vermesi gerekir.

 

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