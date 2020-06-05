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Ekonomi

Yurtdışında 40 ülkeye seferler başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 10 Haziran’dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:26:00 -
Yurtdışında 40 ülkeye seferler başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 10 Haziran’dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı. 92 ülke nezdinde girişimlere başlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılmasıyla ilgili ilk aşamada 15 ülkeyle ön mutabakat yapıldığını belirtti. Karaismailoğlu, “Halihazırda dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık” dedi.  Karaismailoğlu, 10 Haziran’da KKTC’ye, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan; 15 Haziran’da Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan’a uçuşların başlayacağını kaydetti.

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