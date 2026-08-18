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Ekonomi
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THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

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AA Giriş Tarihi:

THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Türk Hava Yollarının (THY) küresel havacılıktaki büyümesini ve gelecek hedeflerini şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker'le yapılan röportajla sayfalarına taşıdı. "THY, British Airways'ten iki kat daha fazla yolcuyu nasıl taşıdı?" başlığıyla yayımlanan haberde, THY'nin Avrupa’nın en hızlı büyüyen hava yollarından biri haline geldiği, İstanbul Havalimanı’nın da Avrupa havacılığındaki konumunu güçlendirdiği ifade edildi.

#1
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

Prof. Dr. Şeker'le Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında gerçekleştirilen röportajda, şirketin büyüme yolculuğu, küresel havacılıktaki konumu ve gelecek hedefleri ele alındı.

#2
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

Röportaj, geçen cumartesi günü mecranın dijital platformunda yayımlanırken ertesi gün de The Times'ın pazar edisyonu "The Sunday Times"ta basılı olarak yer aldı.

#3
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

"Türk Hava Yolları, British Airways'ten iki kat daha fazla yolcuyu nasıl taşıdı?" başlığıyla yayımlanan haberde, THY'nin Avrupa’nın en hızlı büyüyen hava yollarından biri haline geldiği, İstanbul Havalimanı’nın da Avrupa havacılığındaki konumunu güçlendirdiği belirtildi.

#4
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

Haberde, THY'nin geçen yıl 92 milyondan fazla yolcu taşıdığına dikkati çekilirken, British Airways'in aynı dönemde yaklaşık 46 milyon yolcuya hizmet verdiği vurgulandı.

#5
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

The Times'ın haberinde THY'nin 559 uçaklık filosuyla British Airways filosunun yaklaşık iki katı büyüklüğüne ulaştığı da kaydedildi.

#6
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

THY’nin gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şeker, şirketin filo, uçuş ağı ve yolcu deneyimi alanındaki yatırımlarına işaret etti.

#7
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

Haberde, THY'nin gelecek 10 yılda liste fiyatları üzerinden yaklaşık 50 milyar dolarlık yeni uçak yatırımı planladığı, filosunu yaklaşık 850 uçağa çıkarmayı, yıllık gelirini 50 milyar doların üzerine taşımayı ve 350 uluslararası destinasyona ulaşmayı hedeflediği de ifade edildi.

#8
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

Türkiye'nin coğrafi konumunun THY'nin büyümesindeki en önemli avantajlardan biri olduğunun altı çizilen haberde İstanbul’un Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumunun THY'ye geniş bir transfer pazarı sunduğu vurgulandı.

#9
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

Haberde, Türkiye’nin yılda yaklaşık 60 milyon ziyaretçi ağırlamasının da güçlü ve doğrudan yolcu talebi oluşturduğu aktarıldı.

#10
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

The Times'ın haberinde THY'nin Avrupa'dan doğuya seyahat eden yolculara ortalama bir Avrupa şehrinden 18 bin farklı uçuş seçeneği sunabildiğine işaret edilerek, şirketin geniş uçuş ağının rekabet avantajı sağladığı anlatıldı.

#11
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

Söz konusu haberde THY'nin İngiltere pazarındaki büyüme planlarına da yer verildi.

#12
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Şeker, İngiltere'nin THY açısından önemli bir pazar olduğunu belirterek, mevcut Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Birmingham ve Edinburgh operasyonlarına ek olarak London City Airport'a da uçuş başlatmayı hedeflediklerini anlattı.

#13
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

The Times, THY'nin Avustralya planlarını da haberinde öne çıkardı.

#14
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

Yeni nesil uzun menzilli "Airbus A350" uçaklarının filoya katılmasıyla İstanbul'dan Sidney ve Melbourne başta olmak üzere Avustralya'nın büyük şehirlerine aktarmasız uçuşların başlatılmasının hedeflendiği haberde belirtildi.

#15
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

Haberde, THY'nin yolcu deneyimine yönelik yatırımlarına da dikkat çekilerek, yeni "crystal business class" süitleriyle yolculara daha fazla mahremiyet sunulacağı, "premium economy" kabininin ise "ekonomi" ve "business class" arasında konumlanıp, 2028'de yeni A350 uçaklarıyla hizmete girmesinin planlandığı aktarıldı.

#16
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

Ayrıca THY'nin transit yolculara İstanbul’u keşfetme imkanı sunan konaklama hizmetleri, uçak içi eğlence ve ikram alanındaki yatırımları ile küresel sponsorluk stratejisine de haberde yer verildi.

#17
Foto - THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

Haberde, THY'nin son yıllarda ulaştığı küresel ölçeğin İstanbul'un dünya havacılığındaki yükselen konumuyla birlikte değerlendirildiği, şirketin filo, uçuş ağı ve yolcu deneyimine yönelik yatırımlarla büyümesini sürdürmeyi hedeflediği de kaydedildi.

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