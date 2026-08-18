THY'nin küresel havacılıktaki yükselişi Avrupa basınında

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Türk Hava Yollarının (THY) küresel havacılıktaki büyümesini ve gelecek hedeflerini şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker'le yapılan röportajla sayfalarına taşıdı. "THY, British Airways'ten iki kat daha fazla yolcuyu nasıl taşıdı?" başlığıyla yayımlanan haberde, THY'nin Avrupa’nın en hızlı büyüyen hava yollarından biri haline geldiği, İstanbul Havalimanı’nın da Avrupa havacılığındaki konumunu güçlendirdiği ifade edildi.