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Dünya CNN International'a konuşan Ukraynalı askerlerden itiraf!
Dünya

CNN International'a konuşan Ukraynalı askerlerden itiraf!

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CNN International'a konuşan Ukraynalı askerlerden itiraf!

Ukrayna’nın Rus balistik füzelerine karşı kullandığı Patriot sistemlerinde mühimmat sıkıntısı yaşanıyor. CNN International’a gösterilen bir bataryadaki 16 fırlatma tüpünün tamamının boş olduğu belirtilirken, Zelenski ABD stoklarının en az yüzde 5’ine ihtiyaç duyduklarını ancak ellerinde yalnızca yüzde 1 kaldığını açıkladı.

Ukrayna’nın Rus balistik füzelerine karşı kullandığı Patriot sistemlerinde mühimmat sıkıntısı yaşanıyor. CNN International’a gösterilen bir bataryadaki 16 fırlatma tüpünün tamamının boş olduğu belirtilirken, Zelenski ABD stoklarının en az yüzde 5’ine ihtiyaç duyduklarını ancak ellerinde yalnızca yüzde 1 kaldığını açıkladı.

Rus balistik füzelerine karşı Ukrayna semalarını koruyan Patriot hava savunma sistemlerinde mühimmat krizi yaşanıyor. Ukrayna ordusu kapılarını ilk kez CNN International'a açarak hava savunma sistemlerindeki en kritik zaaflardan birini gözler önüne serdi. Görüntülerde, bir Patriot bataryasındaki 16 fırlatma tüpünün tamamının boş olduğu görüldü. Sistem, haftalardır tek bir önleyici füze dahi ateşleyemiyor.

 

"Tam bir çaresizliğin işareti"

CNN International'a konuşan bir yetkili, Orta Doğu'da çok sayıda önleyici füzenin kullanıldığını gördüklerinde Ukrayna'nın da mühimmat sıkıntısı yaşayacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Yetkili, boş fırlatma tüplerinin Ukraynalı siviller açısından korkutucu bir görüntü olduğunu belirterek, Zelenski'nin mühimmat bulmak ve stokları yeniden doldurmak için müttefikleriyle yaptığı görüşmelere dikkat çekti:

"Bu özel Patriot bataryasının önleyici füzeler gelene kadar fiilen devre dışı kaldığını bize göstermeleri olağanüstü bir adım; bu tam bir çaresizliğin işareti."

 

"Başınızın üzerinden balistik füze geçiyor, hiçbir şey yapamıyorsunuz"

Ukrayna'daki hava savunma personeli ise mühimmat eksikliğinin yarattığı çaresizliği anlattı:

"Elinizde teçhizat varken hiçbir füzeyi önleyememek gerçekten yürek burkan bir manzara. Başınızın üzerinden bir balistik füzenin uçtuğunu biliyorsunuz, ona karşı hiçbir şey yapamıyorsunuz ve arkanızda sivil vatandaşların olduğunu biliyorsunuz."

Personel, yaşanan durumu yürümeyi öğrenmiş ancak yürüyemeyen ya da nefes almayı bilen fakat nefes alamayan bir insanın durumuna benzetti.

 

Krizin arkasında küresel tedarik zinciri var

Patriot mühimmatındaki krizin arkasında küresel tedarik zincirindeki tıkanıklık bulunuyor. Mart ve nisan aylarında Orta Doğu'daki çatışmalarda yüzlerce önleme füzesinin kullanılması, mevcut stokların önemli ölçüde azalmasına yol açtı. Yılda yalnızca yaklaşık 600 adet üretilen Patriot önleme füzelerine yönelik talepte ise ciddi artış yaşanıyor.

 

Zelenski: ABD stoklarının yüzde 5'ine ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, kışı atlatabilmek için ABD stoklarının en az yüzde 5'ine ihtiyaç duyduklarını, ancak ellerinde yalnızca yüzde 1'lik mühimmat kaldığını açıkladı.

Zelenski ayrıca üretici firmalara Ukrayna'da fabrika kurmaları için lisans çağrısında bulundu.

Ukrayna lideri, mühimmat tedariki konusunda yürüttüğü temaslara ilişkin ise şu ifadeyi kullandı:

"Hatta paylaşamayacağım bazı şeyler de yapıyorum. Bu yasa dışı olduğu anlamına gelmiyor. Hayır. Ama bu konuda konuşamam."

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