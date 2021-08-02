Yurtdışına satışını yüzde 40 artırdı

Hindistan, Mozambik, Brunei, Japonya, Avusturalya, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika gibi deniz aşırı ülkelere lüks mobilya satışı gerçekleştiren firma, sipariş aldığı ülke sayısını 2021 sonuna kadar 100’e çıkarmayı hedefliyor. Yurtdışındaki kurumsal projelerin dekorasyonunda da çözüm ortağı olmayı amaçlayan Luxury Line Mobilya, altyapısını oluşturduğu mimari temsilcilik modeliyle Afrika, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu pazarında büyüme hamlesi başlatmaya hazırlanıyor. Fiziksel mağazacılığın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça yayınlanan online mağazası ve sosyal medya hesapları aracılığıyla pandemi sürecinde dünyanın her yerinden sipariş alan Luxury Line mobilya şimdiye kadar dört kıtadan 80’in üzerinde ülkeyle ticaret gerçekleştirdi. Tabandan tavana tüm mobilya ve dekorasyon ihtiyaçlarına özgün, kaliteli, şık ve estetik çözümler sunan Luxury Line markasının koleksiyonunda; klasik tarzın ağırlıkta olduğu yatak odası modelleri, sarayların ihtişamını evlere taşıyan yemek odası takımları ve oturma grupları ile geçmişin estetik değerlerini bugünün modern yaşamıyla harmanlayan köşe takımları yer alıyor. Firma, ana mobilya gruplarının yanı sıra bahçe ve balkonlara özel birbirinden şık dış mekan mobilyası takımlarıyla da dikkat çekiyor. Ev mobilyasının yanı sıra uzman mimari ekibiyle hastane, otel, rezidans, ofis gibi mekanlar için kurumsal çözümler de sunan Luxury Line Mobilya, güçlü altyapısı sayesinde dünyanın her noktasına hizmet verebiliyor.