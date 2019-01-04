Yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, komiser yardımcısıyken 2014 yılında sınavla kurum değişikliği yaparak vergi müfettiş yardımcısı olan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen Hacı Ali A. hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan Eskişehir 4. Ağır Ceza Hakimliği tarafından gözaltı kararı çıkarıldı. Yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen şüpheli Hacı Ali A., Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir eve yapılan operasyonda yakalandı.

Öte yandan örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.