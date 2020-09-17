Yurtdışına kaçan Osman Baydemir hakkında 'kırmızı bülten' talebi
Yurtdışına kaçan HDP’li Osman Baydemir hakkında 'kırmızı bülten' istendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Baydemir hakkında 'kırmızı bülten' ve 'iade talebini' Adalet Bakanlığı'na yolladı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP eski milletvekili Osman Baydemir hakkında çıkarılan kırmızı bülten ve iade talebi Adalet Bakanlığı'na iletildi.
HDP’nin suç dosyası kabarık ismi Osman Baydemir, hakkında terör soruşturması açılınca yurtdışına kaçmıştı.
6 yıl hapsi istenmişti
Terör sempatizanı Baydemir’in, Van’daki grup toplantısında yaptığı skandal konuşma sonrası "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmış ve 6 yıl hapis ile cezalandırılması istenmişti.
Yurtdışına kaçtı
Baydemir hakkında soruşturma açılmasının ardından 19 Nisan 2018 tarihinde milletvekilliği düşürülmüştü.
Terör sevici HDP'li Baydemir, hakkında soruşturma açılınca yurt dışına kaçmış bir daha ülkeye dönmemişti.