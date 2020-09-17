  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yurtdışına kaçan Osman Baydemir hakkında 'kırmızı bülten' talebi
Gündem

Yurtdışına kaçan Osman Baydemir hakkında 'kırmızı bülten' talebi

Yurtdışına kaçan HDP’li Osman Baydemir hakkında 'kırmızı bülten' istendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Baydemir hakkında 'kırmızı bülten' ve 'iade talebini' Adalet Bakanlığı'na yolladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:49:00 -
Yurtdışına kaçan Osman Baydemir hakkında 'kırmızı bülten' talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP eski milletvekili Osman Baydemir hakkında çıkarılan kırmızı bülten ve iade talebi Adalet Bakanlığı'na iletildi.

HDP’nin suç dosyası kabarık ismi Osman Baydemir, hakkında terör soruşturması açılınca yurtdışına kaçmıştı.

6 yıl hapsi istenmişti

Terör sempatizanı Baydemir’in, Van’daki grup toplantısında yaptığı skandal konuşma sonrası  "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmış ve 6 yıl hapis ile cezalandırılması istenmişti.

Yurtdışına kaçtı

Baydemir hakkında soruşturma açılmasının ardından 19 Nisan 2018 tarihinde milletvekilliği düşürülmüştü.

Terör sevici HDP'li Baydemir, hakkında soruşturma açılınca yurt dışına kaçmış bir daha ülkeye dönmemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs gündemine ilişkin Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vatandaşları uyaran Bakan..
AK Parti duyurdu: BELTUR'u parsel parsel peşkeş çekiyor
Gündem

AK Parti duyurdu: BELTUR'u parsel parsel peşkeş çekiyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Ak Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, BELTUR'un parsel pa..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı