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Gündem İstanbul'da yine otobüs kazası! Yaralılar var
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İstanbul'da yine otobüs kazası! Yaralılar var

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İBB'deki liyakatli kadroların CHP'li yönetim tarafından boşaltılması ve yerlerine kendi kadrolarını doldurmaları sonrası artan otobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü'nde 2 İETT otobüsünün çarpışması sonucu bir şoför ve bir yolcu yaralandı.

İstanbul'da saat 15.00 sıralarında E-5 Beylikdüzü mevkii, Avcılar istikameti yan yolda İETT otobüsleri kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre, belediye otobüsü, aynı istikamette giden başka bir belediye otobüsünün aniden durmasıyla arkadan çarptı.

Kazada arkada bulunan otobüs şoförü ve araçta bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yan yolda trafik geçici süreyle sağlanamadı.

Olay sonrası yaralananlara ilk müdahale ambulansta yapıldı.

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