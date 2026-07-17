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Gündem İran'dan ABD'ye açık açık savaş ilanı! Hürmüz Boğazı'nda namlular o düşmana çevrildi!
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İran'dan ABD'ye açık açık savaş ilanı! Hürmüz Boğazı'nda namlular o düşmana çevrildi!

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İran'dan ABD'ye açık açık savaş ilanı! Hürmüz Boğazı'nda namlular o düşmana çevrildi!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ülkesinin ABD hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından yayımladığı resmi bildiride, askeri operasyonların kararlılıkla süreceğini duyurdu. Musevi, bölgede kendi şartları sağlanana kadar düşman unsurlarına yönelik nokta atışı operasyonların İran'ın dört bir yanından kesintisiz şekilde devam edeceğini ilan etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, "Etkili ve hedefli atışlarımız, güney kıyıları ile Hürmüz Boğazı'na huzur geri dönene kadar devam edecek." dedi.

Musevi, İran'ın ABD hedeflerine yönelik saldırılarına ilişkin bildiri yayımladı.

İran'ın her karış toprağını vatanın ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Musevi, şu ifadeleri kullandı:

"Tahran'dan en güneye kadar tüm bölge İran için tek parçadır. Etkili ve hedefli atışlarımız, güney kıyıları ile Hürmüz Boğazı'na huzur geri dönene kadar, İran'ın tamamından düşmana yönelik olarak devam edecek."

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