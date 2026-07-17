Böyle medyaya yazıklar olsun! Sonunda ‘dolandırıcı’ Haluk’u da akladılar

AHBAP Derneği kurucusu ve başkanı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası vatandaşlara harcanması için derneğe bağış yapılan paralarla kumar oynadığı gerekçesiyle, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Kariyeri boyunca defalarca benzer soruşturmalar geçiren Levent için Kemalistler aklama yarışına girdi. Haluk Levent’in, “Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz” şeklindeki ifadesini gündeme getiren Sözcü gibi muhalif medya organları, “Operasyon olmasaydı AHBAP’tan aldığım paraları yerine koyacaktım” minvalindeki açıklamasını meşrulaştırmaya çalıştılar.

Özellikle, “Birkaç gün beklenmedi, o yüzden Haluk Levent mağdur” algısı oluşturmaya çalışan CHP yandaşı gazeteler kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, muhalif medyanın bu akıl almaz tutumu da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Belki de ironi yapıyorlar! Şu gazete çıkıyor diyor ki, “Süleyman Soylu’nun ismini verdi Haluk Levent ama emniyetteki ifadesi sırasında Süleyman Soylu'nun ismi ifadeden çıkarıldı, ‘Bununla bir alakası yok’ denildi.”

Yani her türlü pisliği yapacaksınız, ondan sonra pirüpak insanları da o ifadenin içerisine karıştırma tehdidiyle, şantajıyla o ifadeyi bambaşka bir hale getireceksiniz. Sözcü Gazetesi de “Haluk Levent, Süleyman Soylu'nun ismini verdi” diyecek. Vicdansızlar!

Süleyman Soylu, AHBAP’ı, göklere çıkarttığınız tarihlerde, “Ayağınızı denk alın, devletin kurumlarını itibarsızlaştırmayın” diye AHBAP’ın yöneticilerine hatırlatmada bulunmamış mıydı? Hatta sizin ifadenizle, sizin tanımlamanızla AHBAP’ın yöneticilerini tehdit etmemiş miydi?

E ne oldu şimdi? Süleyman Soylu bakanlıktan ayrılalı yıllar oldu. Bugün itibariyle AHBAP'ın yaptığı, yediği naleler ortaya çıktı. Beyefendiler suçsuzum diye dolandırıcının, hokkabazın, insani yardımları mankenlerle harcayan, kumar masalarında harcayan bir adamın cevabını veriyor. E suçsuzsan anlat ya. Seksen milyonun hikayesini anlat.

Diyor ki, “Tam çaldığım parayı oraya koyacaktım soruşturma yapıldı. Olmaz ki böyle.” Haluk Levent ciddi ciddi bunu anlatıyor. Emniyet bunu tutanak altına alıyor. Bunlar da şimdi “Tam paraları iade edecekmiş yani çalan adam parayı geri getirecekmiş, tam o sırada operasyon yapılmış, bu aslında büyük bir algı operasyonuymuş.”

Yazıklar olsun böyle bir medya ve basın anlayışına. Bilmiyorum, Gazeteciler Cemiyeti, bu Haluk Levent lehine yapılan şu haberler için de yarın öbürsü gün bir ödül töreni düzenleyip Sözcü'ye Cumhuriyet'e “ne güzel hokkabazlığı örtbas ettiniz” diye bir ödül verirler mi!..