Yurtdışına kaçacaktı! O müteahhit yakalandı

Hatay-Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012'de yapımı tamamlanan, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

8 Şubat'ta Antalya'dan İstanbul'a gelen ve gözaltına alınan Coşkun'un, bugün 19.50 uçağıyla Karadağ'ın başkentine kaçacağı öğrenildi. Coşkun'un üzerinde bir miktar para ele geçirildi.

12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satılıyordu.