  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İflasın Anatomisi: PKK/PYD Suriye'de neden çöktü? Trump’ın 'Barış' Konseyi: Direnişe Tehdit, İşgale Dokunulmazlık! Brüksel'de Grönland düellosu: Danimarka resti çekti, Avrupa liderleri saf tuttu! Trump’tan İran’a açık tehdit: "Büyük bir donanmamız yolda!" Suriye'de SDG çöktü, ABD "çekiliyoruz" dedi: 10 yıllık dönem sona eriyor! Emekliye müjde Meclis’ten geldi: En düşük aylık 20 bin liraya yükseltildi! Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de hırsız, yolsuz, rüşvetçi var Trump’ın damadı Kushner "Yeni Gazze"yi harita üzerinde ilan etti: 25 milyar dolarlık dev operasyon! TFF'den 103 menajere ceza Türkiye’nin gururu KIZILELMA'dan müthiş haber!
Yerel Yurt talebelerinden anlamlı davranış
Yerel

Yurt talebelerinden anlamlı davranış

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Yurt talebelerinden anlamlı davranış

Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğü çatısı altında yürütülen **“Gönül Sarayı”** projesi kapsamında gönüllü öğrenciler, örnek bir farkındalık çalışmasına imza attı. Öğrenciler, soğuk ve yağışlı hava koşullarında kuşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kendi emekleriyle kuş evleri hazırladı.

Gönüllü öğrenciler tarafından hazırlanan kuş evleri, doğada yaşayan kuşların yağmur, rüzgar ve soğuktan en az şekilde etkilenmesi için belirlenen uygun noktalara yerleştirildi. Çalışma sürecinde öğrenciler, kuş evlerini kendi emekleriyle hazırlayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de doğaya karşı sorumluluk bilinci kazandı. Yetkililer, gerçekleştirilen faaliyetle çevre bilincinin artırılmasının yanı sıra öğrencilerde merhamet, paylaşma ve gönüllülük duygularının pekiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. ’Gönül Sarayı’ projesi kapsamında sosyal sorumluluk odaklı çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edilirken, öğrencilerin sergilediği bu duyarlı davranışın toplumun her kesimine örnek olması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar uyarıyor: Donma belirtilerine dikkat! Soğuk ısırması dokulara zarar verebilir
Uzmanlar uyarıyor: Donma belirtilerine dikkat! Soğuk ısırması dokulara zarar verebilir

Sağlık

Uzmanlar uyarıyor: Donma belirtilerine dikkat! Soğuk ısırması dokulara zarar verebilir

Soğuk hava gerçekten de insanı hasta eder mi?
Soğuk hava gerçekten de insanı hasta eder mi?

Sağlık

Soğuk hava gerçekten de insanı hasta eder mi?

Memleket Buz Kesti: Sibirya Soğukları o ilimizi Vurdu, Hayat Durma Noktasına Geldi!
Memleket Buz Kesti: Sibirya Soğukları o ilimizi Vurdu, Hayat Durma Noktasına Geldi!

Gündem

Memleket Buz Kesti: Sibirya Soğukları o ilimizi Vurdu, Hayat Durma Noktasına Geldi!

Soğuk dalga vurdu: Doğal gaz rekor kırdı
Soğuk dalga vurdu: Doğal gaz rekor kırdı

Dünya

Soğuk dalga vurdu: Doğal gaz rekor kırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23