Yurt talebelerinden anlamlı davranış

Gönüllü öğrenciler tarafından hazırlanan kuş evleri, doğada yaşayan kuşların yağmur, rüzgar ve soğuktan en az şekilde etkilenmesi için belirlenen uygun noktalara yerleştirildi. Çalışma sürecinde öğrenciler, kuş evlerini kendi emekleriyle hazırlayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de doğaya karşı sorumluluk bilinci kazandı. Yetkililer, gerçekleştirilen faaliyetle çevre bilincinin artırılmasının yanı sıra öğrencilerde merhamet, paylaşma ve gönüllülük duygularının pekiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. ’Gönül Sarayı’ projesi kapsamında sosyal sorumluluk odaklı çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edilirken, öğrencilerin sergilediği bu duyarlı davranışın toplumun her kesimine örnek olması gerektiği vurgulandı.