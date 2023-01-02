Yurt içindeki terörist sayısı bakın kaça düştü! Tahmin bile edemeyeceksiniz

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı röportajı köşesine taşıdı.

"2023'ün ilk röportajını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaparken hem Türkiye'nin terörden asayişe, kadına şiddetle mücadeleden göç meselesine kadar katettiği yolu rakamlar üzerinden değerlendirmesini istedik hem de güncel siyasetle ilgili konuştuk" diyen Bursalı, Soylu'nun terörist sayısıyla ilgili sözlerini şöyle aktardı:

"Tüm dünyada olumsuzlukların en çok arttığı, bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların doruk noktaya çıktığı, terör örgütlerinin batılı gelişmiş ülkeler tarafından araçsallaştırılmasının zirve yaptığı, terör örgütlerine eskiden el altından yapılan yardımların bugün alenen ve en yüksek seviyede yapıldığı, Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması için organizasyonlar ve fonlar kurulduğu bir dönemde, Türkiye her alanda önemli başarıları ortaya koymuştur. Yılda 5558 kişinin katılım yaptığı PKK'ya, 2022 yılında sadece 54 kişi katılmıştır. 2016 temmuz ayında yaklaşık 2.475-2.780 bandında tahmin edilen yurt içi terörist sayısı bugün 120 civarına gelmiştir. 2016 yılında, taciz ateşinden bombalı eyleme kadar farklı başlıklarda yılda 3.542 terör eylemi gerçekleşiyordu. Bu sayı azaldı, 2022'de 178'le kapandı. Uyuşturucu madde bağlantılı ölümler, 2017'de 941'di. 2022 yılı kasım ayı verilerine göre 146'dır. Sayılar siyaset yapmaz, yalan da söylemez. (...)"