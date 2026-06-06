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Dev karşılaşma öncesi havadan görüntülendi: Tarihi mekanda tarihi maç
AA Giriş Tarihi:

Dev karşılaşma öncesi havadan görüntülendi: Tarihi mekanda tarihi maç

A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya ile oynayacağı kritik müsabaka, Kaş’taki 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu’nda kurulacak dev ekrandan izlenebilecek.

#1
Foto - Dev karşılaşma öncesi havadan görüntülendi: Tarihi mekanda tarihi maç

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Erman Günay, yaptığı açıklamada, etkinliğin düzenleneceği antik tiyatronun Kaş’ın en önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

#2
Foto - Dev karşılaşma öncesi havadan görüntülendi: Tarihi mekanda tarihi maç

Günay, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar’ın öncülüğünde planlanan organizasyon kapsamında, 14 Haziran Pazar günü saat 07.00’de yapılacak Dünya Kupası maçının tarihi atmosferde vatandaşlarla buluşturulacağını ifade etti.

#3
Foto - Dev karşılaşma öncesi havadan görüntülendi: Tarihi mekanda tarihi maç

Milattan önce 1. yüzyılda Helenistik dönemde inşa edilen tiyatronun Anadolu’da cephesi denize bakan tek antik tiyatro olma özelliğini taşıdığını belirten Günay, "Burası Kaş’ın en özel ve en değerli tarihi mekanlarından biri. Sosyal medyada yapılan maça davet paylaşımlarımızın, binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşılması, etkinliğe olan ilgiyi daha da artırdı." dedi.

#4
Foto - Dev karşılaşma öncesi havadan görüntülendi: Tarihi mekanda tarihi maç

Rezervasyon taleplerinin yoğun şekilde gelmeye başladığını belirten Günay, otel işletmecileriyle görüşmelerin sürdüğünü, çok sayıda kişinin organizasyona katılmak ve detaylı bilgi almak için kendilerine ulaştığını söyledi.

#5
Foto - Dev karşılaşma öncesi havadan görüntülendi: Tarihi mekanda tarihi maç

Etkinliğe katılacak misafirler için sabah saatlerinde çay, kahve ve simit ikramı planlandığını aktaran Günay, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen Kaymakam Kumbasar’a ve Kaş Film Festivali ekibine teşekkür etti. Öte yandan, maç heyecanının yaşanacağı deniz manzaralı antik kent, dronla havadan görüntülendi.

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