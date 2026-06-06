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Yerel Minibüs az daha boks ringine dönüyordu: 5 TL'lik kavga!
Yerel

Minibüs az daha boks ringine dönüyordu: 5 TL'lik kavga!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde minibüs ücretini 5 TL eksik ödediği iddia edilen yolcu ile yolcuya hakaret ettiği iddia edilen minibüs sürücüsü birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, Teleferik hattında çalışan bir minibüste bir yolcunun ücreti 5 TL eksik ödemesi üzerine başlayan tartışma, tarafların karşılıklı sözlü sataşmalarıyla büyüdü. Şoförün "Ücret tam ödenmeden yolculuk olmaz" uyarısına yolcunun tepki göstermesiyle ortam gerildi. Kısa süre içinde kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine saldırmadan diğer yolcuların araya girmesiyle ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafların ifadelerini aldı.

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