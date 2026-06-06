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Spor Dünya kupası öncesi rakip Venezuela A Millilerden son prova
Spor

Dünya kupası öncesi rakip Venezuela A Millilerden son prova

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya kupası öncesi rakip Venezuela A Millilerden son prova

A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında ABD'nin Florida eyaletinde bu gece TSİ 01.00'de Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami CF Stadyumu'nda oynanacak müsabaka atv'den canlı yayınlanacak.

A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında ABD'nin Florida eyaletinde bu gece TSİ 01.00'de Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami CF Stadyumu'nda oynanacak müsabaka atv'den canlı yayınlanacak.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ilk maçında Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etmişti.

VENEZUELA İLE İLK KEZ

Türkiye, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tarihinde ilk kez mücadele edecek. Ay-Yıldızlı ekibimiz, Venezuela maçının ardından ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek. Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD'nin yanı sıra Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılarımız, turnuvadaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

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