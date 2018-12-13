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Yurt içi piyasalar, TCMB faiz kararına odaklandı

AA Finans'ın gerçekleştirdiği PPK beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor

13 Aralık 2018 Perşembe 09:11
Yurt içi piyasalar, TCMB faiz kararına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar azalan ticaret savaşı endişeleri ile pozitif seyrederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı takip edilecek.

Çinli teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun serbest bırakılması sonrası ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması, küresel risk iştahını pozitif etkilerken, küresel piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve yoğun veri akışı, yurt içinde ise PPK kararları takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasımda beklentiler dahilinde sabit kalarak 7 ay süren yükseliş eğilimini sonlandırmasının ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,64, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, dün akşam lideri olduğu Muhazakar Parti içerisindeki güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazansa da asıl sorun, Avrupa Birliği (AB) ile varılan ve AB liderlerinin tekrar müzakere edilmeyeceğini beyan ettikleri anlaşmanın parlamentodan geçmesi için yeterli çoğunluğun sağlanamaması... May’in partisinden 117 vekilin anlaşmaya karşı oldukları biliniyor. Öte yandan, AB'nin 28 lideri, Brexit, dış politika, ekonomik ve parasal birlik konularını görüşmek için bugün Brüksel'de bir araya gelecek.

Söz konusu gelişmelere karşın dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,38, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,15 değer kazandı. Analistler, bugün ECB'nin faiz kararı ve Almanya'nın enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ECB’nin faizlerde herhangi bir değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,10, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Yurt içinde dün banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,91 azalışla 90.051 puandan tamamladı. Dün yatay bir seyir izleyen ve 5,3501'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3490 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün TCMB'nin PPK toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor. 13 Eylül'de politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24'e çıkaran TCMB, 25 Ekim'deki son PPK toplantısında faiz değişikliği yapmamıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 09:11
  1. BIST
  2. Piyasalar

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