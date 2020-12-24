Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar, bugün pek çok batı ülkesinde Noel tatili nedeniyle dalgalı bir seyir izleyerek başlayacak, yurt içinde Türkiye Merkez Bankası nın (TCMB) bugünkü faiz kararı açıklaması bekleniyor.

Taslak metinde Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere'nin Brexit sonrası ticaret anlaşması için mutabakata vardıkları haberi piyasaların en önemli gündem maddesi olarak dikkat çekiyor. Bugün Avrupa ve ABD'de başlayacak Noel tatili nedeniyle sınırlı sayıda açılan pazarların dalgalanması ve iç dinamiklerin ön plana çıkması bekleniyor.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir trend gözlenirken, New York ve Londra piyasalarında yarım günlük işlem yapılacak. Almanya ve İtalya'da pazarlar kapanacak.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 79 milyona yaklaşsa da, aşılama ile ilgili olumlu haberler ve Fransa'nın İngiltere'ye yönelik seyahat yasağını kaldırması piyasalardaki risk algısının azalmasında önemli rol oynadı.

New York Borsası dün karışık seyrini sürdürürken, dolar endeksi haftanın ilk yarısında yükselişini sürdüremedi ve günü yüzde 0,3 düşüşle 90,4'ten kapattı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,38, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 yükseldi. Önceki gün rekoru kapatan Nasdaq endeksi dün yüzde 0,29 değer kaybetti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 salgınına yönelik destek paketine tepki göstermesi ve Kongre tarafından onaylanan ve onayına sunulan Milli Savunma Yetki Yasası'nı veto etmesi üzerine piyasalardaki belirsizliğin fiyatlandığını belirtti.

Avrupa tarafında, Brexit sonrası ticaret anlaşmasına ilişkin olumlu beklentilerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,26, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında petrol fiyatlarının dün yükselmeye devam ettiği ve altının ons fiyatının yatay bir seyir izlediği görülmektedir. Dün yüzde 2,1 artış gösteren Brent petrolünün varil fiyatı, bugün yüzde 0,8 değer kazanımı ile 51,6 dolara yükseldi.

Kapanışa yakın, Nikkei 225 endeksi Japonya'da yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükselirken, Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,7 düştü.

Yurtiçinde Borsa İstanbul, dün kaldığı yerden kaydetmeye devam etti. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.420,77 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra, kapanış rekorunu bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kazanarak 1,417,66 puana getirdi.

Bugün analistler, faiz kararı ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında alınan karar metnindeki mesajların takip edileceğini, Noel tatili nedeniyle yurtdışında düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirtti.

Analistler, BIST 100 endeksinin 1.410 puanın üzerinde tutulması durumunda 1.440 direncin gündeme geleceğini ve 1.350 seviyesinin destek konumunda olacağını kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin yaptığı ankete katılan ekonomistler, politika faizinin 150 baz puan artacağını tahmin ediyor. Geçen ay yapılan toplantıda, politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çıkarılırken, tüm fonlamanın bu faiz oranı üzerinden yapılacağı kaydedildi.

Bugün piyasalarda izlenecek veriler şu şekildedir:

14:00 Türkiye, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararları

14:30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, Kasım ayı dayanıklı mal siparişleri