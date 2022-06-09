Yurt içi online işlemler ilk çeyrekte yüzde 49 arttı

Eminoğlu, şunları aktardı: “Pandemiden sonra e-ticaret tarafında büyümenin devam ettiğini kredi kartı kullanım rakamları da gösteriyor. Bunun temel sebebi de firmaların tüm operasyonlarını online göre optimize etmeleri ve özellikle de pazarlama bütçelerini dijitale kaydırmaları. Aynı zamanda kargo ve lojistik operasyonlarının da ne kadar geliştiğini unutmamak lazım. Pandemi öncesi çok yetersiz olan kargo ve lojistik operasyon yatırımları talebin hızla artmasıyla birlikte hem çeşitlendi hem de online satışa tam entegre olarak devam ediyor. Dünya Ticaret Örgütü’nün rakamlarına göre global ticaret yüzde 3 büyüdü. 2022 ilk çeyreğe bakıldığında da bu büyüme sürdü. İnsanlar artık ihtiyaçlarını online olarak giderebileceklerini gördüler. Firmalar da iş süreçlerini dijitale taşıyarak daha önce olmadığı kadar rekabetçi oldular çünkü maliyetlerini düşürdüler. Ve daha önce satış yapamadıkları müşteri veya müşteri gruplarına da ürün satmaya başladılar. Kısacası her iki taraf da hem maliyet hem de zaman olarak bu işten memnun gözüküyor.”