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Aktüel Yurt genelinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 günde 78 kişi öldü
Aktüel

Yurt genelinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 günde 78 kişi öldü

9 Ekim'den bu yana düzenlenen sahte içki imalatı ve satışına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 471 kişiden 95'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:39:43 -
Yurt genelinde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 17 günde 78 kişi öldü

İZMİR (AA) - Yurt genelinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana 78 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son iki günde İzmir'de 5, Mersin ve Samsun'da da 1'er kişi olmak üzere 7 kişi, metil alkol zehirlenmesi belirtileriyle kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 33, İstanbul'da 10, Aydın'da 9, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 8, Kırklareli'de 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Samsun ve Trabzon'da 1'er kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e çıktı.

- Operasyonlar sürüyor

Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet ve jandarma ekipleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonlarda 471 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 95'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken bir bölümünün emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Son iki günde yapılan operasyonlarda ise Manisa'da 100 litre rakı, 1200 litre şarap, 405 litre etil alkol, Çanakkale'de 609 litre sahte içki, 2 bin 918 litre etil alkol ve 3 litre viski kiti, Bursa'da 723 litre sahte şarap, Kütahya'da 11 litre rakı, 6 litre votka, 15 litre etil alkol, 2 litre anason aroması, Malatya'da 269 litre, Adana'da 800 litre sahte içki, 60 litre etil alkol ve 220 şişe sahte viski ele geçirildi.

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