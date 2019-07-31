Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı
Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu'nun, Bolu'da jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.31 Temmuz 2019 Çarşamba 01:23
Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu, bir toplantıya katılmak için gittiği Bolu’da Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Avcu’nun, Bolu Dağı Karakolu’na götürüldüğü belirtildi.
Jandarma Komutanlığı tarafından Yurt Gazetesi’ne verilen bilgiye göre, Ali Avcu’nun ‘hakaret’ suçlamasıyla aranmasının olduğu, Cumhuriyet Savcılığı’na götürüldüğü belirtildi.
Telefonu elinden alınan Avcu ile irtibat kurulamadığı ifade edildi.
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