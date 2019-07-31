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Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu neden gözaltına alındı? Ali Avcu kimdir?

Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu'nun, Bolu'da jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Peki Ali Avcı kimdir?

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:24
Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu neden gözaltına alındı? Ali Avcu kimdir?

Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu'nun, Bolu'da jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Peki Ali Avcı kimdir?

Jandarma Komutanlığı tarafından Yurt Gazetesi’ne verilen bilgiye göre, Ali Avcu’nun ‘hakaret’ suçlamasıyla aranmasının olduğu, Cumhuriyet Savcılığı’na götürüldüğü belirtildi. Savcılığa ifadeye götürülen Avcu, ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

 

Ali Avcu kimdir?

1971’de Osmaniye Kadirli’de doğdu. İlkokula Sumbas Evciler’de, başlayan Avcu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Yön’de gazeteciliğe başlayarak Yurt gazetesinde muhabir ve yazar kadrosunda yer aldı. Daha sonra ABC ve TELE1 kadrosunda bulundu. Toplumsalses ve Toplumsal gazetelerinin kurucu genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Ali Avcu’nun şu ana kadar yayınlanmış iki eseri bulunmakta:

• Kırmızı Alarm- FETÖ Mağdurları,

• Kırk Katır mı? Yoksa Kırk Satır mı? - Bir Dönemin Anatomisi 

 

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:24
  1. Osmaniye
  2. Bolu
  3. Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu neden gözaltına alındı?
  4. Ali Avcu kimdir?

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