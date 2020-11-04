  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yurt dışından gelen ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Kabe'de tavaf yaptı
Aktüel

Yurt dışından gelen ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Kabe'de tavaf yaptı

Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre kafilesi üç günlük karantinanın ardından ihrama girerek Kabe'de tavaflarını gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:52:08 -
Yurt dışından gelen ilk umre kafilesi 8 ay aradan sonra Kabe'de tavaf yaptı

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 8 ay önce askıya aldığı umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından yurt dışından gelen ilk umre kafilesi 3 günlük karantinadan sonra Kabe'de tavaf yaptı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülke dışından gelen umrecilerin ihrama girerek Kabe'de tavaf yapmak için karantina merkezlerinden ayrıldığı ve tavaflarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 8 ay önce askıya alınan umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre kafilesinin 1 Kasım'da ülkeye ulaştığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı da Kovid-19 önlemleri kapsamında yurt dışından gelen umrecilerin 3 gün karantinada tutulacaklarını ve ardından umre ibadetlerini yapacaklarını belirtmişti.

Suudi Arabistan makamları mart ayı başlarında Kovid-19 nedeniyle umre ziyaretlerini askıya almış, 4 Ekim'de de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD seçimlerinde merak edilen isim olan İlham Omar'ın akıbeti belli oldu
Dünya

ABD seçimlerinde merak edilen isim olan İlham Omar'ın akıbeti belli oldu

ABD seçimlerinde akıbeti merak edilen Somali kökenli başörtülü İlhan Omar, Minnesota eyaletinden ABD Temsilciler Meclisine yeniden seçildi...
Bakan Pekcan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Ekonomi

Bakan Pekcan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa'ya açılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala'da toplam tır giriş-çıkışı ekimde 100 bini geçtiğini açıkladı. ..
Yeni aşı bulundu! Koronavirüse karşı 10 kat koruma sağlıyor
Korona Virüs

Yeni aşı bulundu! Koronavirüse karşı 10 kat koruma sağlıyor

ABD'li bilim insanları koronavirüsün hareketlerini taklit etmek üzere eğitilmiş nano partiküller içeren deneysel bir koronavirüs aşısı geliş..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay