Yurt dışından büyük talep var! Atmaca'nın teslim tarihi belli oldu

Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020 festivalinde Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan Atmaca hakkında önemli bilgiler verdi.

Yüzde 70'lere kadar ulaştı

Savunma sanayisinde dışa bağımlılığının ortadan kaldırılması için daha gidecek çok yolun olduğunu kaydeden İkinci, son 15 yılda Türkiye'nin çok farklı yerlere ulaştığını ifade etti. Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 70'lere kadar çıktığını kaydeden İkinci, Türkiye'nin ihracatında savunma sanayisinin katkısının her geçen yıl arttığını vurguladı.

Savunma sanayisine yönelik Türkiye'nin yurt dışındaki müşterisinin ciddi manada artış gösterdiğini dile getiren İkinci, "Özellikle yurt dışındaki uluslararası müşterilerimizin bizden olan talepleri gelecekte savunma sanayisi ihracatının ülkemizde en büyük ihracat kalemlerinden birisi olacağının en büyük garantisidir" diye konuştu.

Atmaca yıl sonunda envanterde

Yerli ve milli teknolojiler ile çok ciddi atılımlar içerisinde olduklarını belirten İkinci, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin teslimatlarına bu yıl sonu itibariyle başlanacağını açıkladı. Yurt dışından Atmaca füzesine muazzam bir ilgi olduğunu aktaran İkinci şöyle devam etti:

"Aynı zamanda tanksavar füzelerimize ve Yüksek İrtifalı Hava Savunma Sistemlerimize de çok ciddi bir ilgi var. Bu da gelecekte Türkiye'nin ekonomisi içerisinde savunma sanayisindeki başarıların ülkenin ihracatına ciddi bir katkısı olacağının göstergesidir."

Atmaca'nın karadaki versiyonu yolda

Atmaca füzesinin 250 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu söyleyen İkinci, "Atmaca denizin üzerine çok yakın seviyede uçabilen dünyada çok sayılı ülkenin sahip olduğu bir teknolojiyi içeren milli bir ürünümüzdür." dedi.

Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen Atmaca'nın daha önce yurt dışından satın alınan füzelerin yerini alacağını belirten İkinci, Atmaca'nın karadan karaya olan versiyonları için de çalıştıklarını ifade etti.