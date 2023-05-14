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Siyaset Yurt dışındaki vatandaşlar oylarını gümrük kapıları ve havalimanlarında kullandı
Siyaset

Yurt dışındaki vatandaşlar oylarını gümrük kapıları ve havalimanlarında kullandı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 16:39:00 -
Yurt dışındaki vatandaşlar oylarını gümrük kapıları ve havalimanlarında kullandı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri bugün de devam etti. Havalimanında 20 bin seçmen oy kullandı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri bugün de devam etti. Havalimanında 20 bin seçmen oy kullandı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda gidiş ve geliş katında kurulan 12 sandıkta oylarını kullanabiliyor. 27 Nisan tarihinde oy verme işlemlerinin başladığı İstanbul Havalimanı'nda bu zamana kadar aralarında Türk vatandaşlığına hak kazanan yabancı uyrukluların da bulunduğu 20 bin seçmen oy kullandı.

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