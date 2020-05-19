  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'de otomotiv sektörü üretime başladı

Nihat Doğan HDP'li belediyelere kayyım ataması ile ilgili ne söyledi? Nihat Doğan kimdir?

İftardan sonra soda, maden suyu içmenin faydası veya zararı var mıdır?

Bayram namazı tek kılınır mı? Bayram namazı evde nasıl kılınır?

EBA TV dersleri devam edecek mi?
için kalan
Aktüel

Yurt dışındaki Filistinlilerin Gazze'ye girişi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-19 02:02:17 -
Yurt dışındaki Filistinlilerin Gazze'ye girişi sürüyor

GAZZE (AA) - Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan 57 Filistinlinin giriş yaptığını duyurdu.

Bakanlığa bağlı Sınırlar ve Sınır Kapıları Kurumu Genel Müdürü Fuad Ebu Batıhan yaptığı yazılı açıklamada, 43'ü Ürdün'den olmak üzere, başka ülkelerde mahsur kalan 57 Filistinlinin Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptığını belirtti.

Ebu Batıhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında söz konusu kişilerin 21 gün karantina altında tutulacağını kaydetti.

Geçen hafta da Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, Filistinlilerin geçişi için 3 günlüğüne "istisnai" olarak açılmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı