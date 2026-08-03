  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Konya Büyükşehir’den yaşlılar için örnek proje! ‘Vefa Umresi’ talihlileri sevinç gözyaşı döktü Avrupa'da yeni virüs paniği: Hastalık sivrisineklerle yayılıyor Fenerbahçe'den yılın bombası: Marcus Rashford! Aziz Yıldırım çıldırdı Türk devletinde 70 yıl sonra bir ilk! Kaplanları bozkırlara döndürüyorlar Uzmanlar 'sakın' torpido gözünde bırakmayın diyerek uyardı: Güneş altında bunu yapmayın Sakatlıkları korkuttu! Bu yönde bir karar tahmin ediliyordu ama... Bitshiabu Galatasaray'a önerildi Uzay'da heyecanlandıran keşif: Atmosfere sahip süper dünya bulundu!
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Uzay'da heyecanlandıran keşif: Atmosfere sahip süper dünya bulundu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzay'da heyecanlandıran keşif: Atmosfere sahip süper dünya bulundu!

CNN İnternational'da yer alan habere göre, Dünya'dan 49 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve "Süper Dünya" olarak adlandırılan LHS 1140b ötegezegen bulundu.

#1
Foto - Uzay'da heyecanlandıran keşif: Atmosfere sahip süper dünya bulundu!

İnsanlığın uzayda yaşanabilir gezegen arayışı devam ediyor. Bu kapsamda Mars ve Titan ön planda olsa da bilim insanları, daha iyi koşullara sahip gezegenleri aramayı bırakmadı. CNN International'ın haberine göre bilim insanları, Dünya'dan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Bilim insanları bu gezegeni LHS 1140b olarak adlandırdı.

#2
Foto - Uzay'da heyecanlandıran keşif: Atmosfere sahip süper dünya bulundu!

DÜNYA'NIN 5 KATI ATMOSFERE SAHİP Ancak yaşam koşullarına elverişli olmasıyla artık "Süper Dünya" da deniliyor. Elde edilen bilgilere göre bu Süper Dünya, bizim içinde yaşadığımız Dünya'nın 5 katı atmosfere sahip. LHS 1140b, yıldızının sıvı suyun var olabileceği sıcaklık aralığını ifade eden "yaşanabilir bölgesinde" yer alıyor.

#3
Foto - Uzay'da heyecanlandıran keşif: Atmosfere sahip süper dünya bulundu!

KAYALIK BİR YAPIYA SAHİP Science dergisinde 16 Temmuz'da yayımlanan çalışmanın başyazarı gezegen bilimci Collin Cherubim, bu yeni gezegenin kütlesi ve yarıçap ölçümlerine dayanarak kayalık bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Cherubim; gezegenin Dünya ile benzer şekilde demir çekirdeğe, silikat mantoya ve muhtemelen su ile atmosferden oluşan düşük yoğunluklu bir bileşene sahip olabileceğini bildirdi.

#4
Foto - Uzay'da heyecanlandıran keşif: Atmosfere sahip süper dünya bulundu!

6 BİN 200'DEN FAZLA ÖTEGEZEGEN KEŞFEDİLDİ Gök bilimciler, 1990'lardan bu yana 6 bin 200'den fazla ötegezegen keşfetti. Hubble Uzay Teleskobu, 2001 yılında gaz devi bir ötegezegende atmosfer izleri bulmuştu. Gözlemlerin doğrulanması halinde LHS 1140b, başka bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde yer alan kayalık bir gezegende tespit edilen ilk atmosfer kaydı olacak.

#5
Foto - Uzay'da heyecanlandıran keşif: Atmosfere sahip süper dünya bulundu!

GÜNEŞ SİSTEMİ DIŞINDA EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ Uzak kayalık gezegenlerin atmosferlerini incelemenin zorluğuna dikkati çeken Cherubim, LHS 1140b'nin Güneş sistemi dışında yaşam aramak için şu ana kadarki en güçlü adaylardan biri olduğunu belirtti. Gezegenin kayalık yapısı, sıvı suyu destekleyecek sıcaklığı ve atmosferi ile yaşam için gerekli temel unsurları taşıdığı kaydedildi. Atmosferi tespit etmek amacıyla geliştirilen model kapsamında Cherubim, Şili'deki Las Campanas Gözlemevi'nde bulunan Magellan Clay teleskobunu kullanarak Eylül 2024'te LHS 1140b'den sızan helyum gazını gözlemledi.

#6
Foto - Uzay'da heyecanlandıran keşif: Atmosfere sahip süper dünya bulundu!

OKSİJEN BULUNABİLİR Hidrojenini kaybeden gezegenin helyumunu koruduğunu aktaran Cherubim, helyumun yanında oksijen gibi diğer gazların da atmosferde bulunabileceği ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti. LHS 1140b'nin yörüngesinde döndüğü ev sahibi yıldız, evrendeki en yaygın yıldız türü olan bir kırmızı cüce. Kırmızı cüceler diğer yıldızlara göre daha küçük ve soğuk olduğu için etraflarındaki gezegenlerin atmosferlerini incelemek daha kolay kabul ediliyor. Ancak bu yıldızların yaydığı yüksek X-ışını ve ultraviyole radyasyon, gezegen atmosferlerinin yok olmasına da neden olabiliyor./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEM Parti İmralı'dan döndü
Gündem

DEM Parti İmralı'dan döndü

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’un İmralı Adası’nda gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin..
Zikir çekti diye hedef aldılar! Derin Mermerci'den tepki: "Çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedûd' çekiyor"
Gündem

Zikir çekti diye hedef aldılar! Derin Mermerci'den tepki: "Çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedûd' çekiyor"

Sosyal medyada zikir paylaşımları nedeniyle seküler çevrelerin ağır eleştirilerine maruz kalan Derin Mermerci, sessizliğini bozdu. Çocukları..
'Çakma komserin' aylık geliri dudak uçuklattı! Tüm beyanları unutun, bu başka...
Gündem

'Çakma komserin' aylık geliri dudak uçuklattı! Tüm beyanları unutun, bu başka...

Gözaltına alınan CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aylık geliri ve dudak uçuklatan serveti ortaya çıktı. Aylık kazancı..
‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak
Gündem

‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak

Ukrayna ile sınır komşusu olan Belarus, sınıra sadece 40 kilometre mesafede yeni bir hava indirme taarruz tugayı kurmaya başladı. Bölgedeki..
Özel bireyler yazın tadını havuzda çıkarıyor! Hem serinliyor hem gelişiyorlar
Gündem

Özel bireyler yazın tadını havuzda çıkarıyor! Hem serinliyor hem gelişiyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda hizmete sunulan yüzme havuzu, özel bireylerin yaz aylarını hem eğlenceli he..
Yeni Zelanda 5.6 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı
Dünya

Yeni Zelanda 5.6 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23