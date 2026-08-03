Uzay'da heyecanlandıran keşif: Atmosfere sahip süper dünya bulundu!
CNN İnternational'da yer alan habere göre, Dünya'dan 49 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve "Süper Dünya" olarak adlandırılan LHS 1140b ötegezegen bulundu.
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CNN İnternational'da yer alan habere göre, Dünya'dan 49 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve "Süper Dünya" olarak adlandırılan LHS 1140b ötegezegen bulundu.
İnsanlığın uzayda yaşanabilir gezegen arayışı devam ediyor. Bu kapsamda Mars ve Titan ön planda olsa da bilim insanları, daha iyi koşullara sahip gezegenleri aramayı bırakmadı. CNN International'ın haberine göre bilim insanları, Dünya'dan 49 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegende atmosfer varlığına dair önemli izler tespit etti. Bilim insanları bu gezegeni LHS 1140b olarak adlandırdı.
DÜNYA'NIN 5 KATI ATMOSFERE SAHİP Ancak yaşam koşullarına elverişli olmasıyla artık "Süper Dünya" da deniliyor. Elde edilen bilgilere göre bu Süper Dünya, bizim içinde yaşadığımız Dünya'nın 5 katı atmosfere sahip. LHS 1140b, yıldızının sıvı suyun var olabileceği sıcaklık aralığını ifade eden "yaşanabilir bölgesinde" yer alıyor.
KAYALIK BİR YAPIYA SAHİP Science dergisinde 16 Temmuz'da yayımlanan çalışmanın başyazarı gezegen bilimci Collin Cherubim, bu yeni gezegenin kütlesi ve yarıçap ölçümlerine dayanarak kayalık bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Cherubim; gezegenin Dünya ile benzer şekilde demir çekirdeğe, silikat mantoya ve muhtemelen su ile atmosferden oluşan düşük yoğunluklu bir bileşene sahip olabileceğini bildirdi.
6 BİN 200'DEN FAZLA ÖTEGEZEGEN KEŞFEDİLDİ Gök bilimciler, 1990'lardan bu yana 6 bin 200'den fazla ötegezegen keşfetti. Hubble Uzay Teleskobu, 2001 yılında gaz devi bir ötegezegende atmosfer izleri bulmuştu. Gözlemlerin doğrulanması halinde LHS 1140b, başka bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde yer alan kayalık bir gezegende tespit edilen ilk atmosfer kaydı olacak.
GÜNEŞ SİSTEMİ DIŞINDA EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ Uzak kayalık gezegenlerin atmosferlerini incelemenin zorluğuna dikkati çeken Cherubim, LHS 1140b'nin Güneş sistemi dışında yaşam aramak için şu ana kadarki en güçlü adaylardan biri olduğunu belirtti. Gezegenin kayalık yapısı, sıvı suyu destekleyecek sıcaklığı ve atmosferi ile yaşam için gerekli temel unsurları taşıdığı kaydedildi. Atmosferi tespit etmek amacıyla geliştirilen model kapsamında Cherubim, Şili'deki Las Campanas Gözlemevi'nde bulunan Magellan Clay teleskobunu kullanarak Eylül 2024'te LHS 1140b'den sızan helyum gazını gözlemledi.
OKSİJEN BULUNABİLİR Hidrojenini kaybeden gezegenin helyumunu koruduğunu aktaran Cherubim, helyumun yanında oksijen gibi diğer gazların da atmosferde bulunabileceği ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti. LHS 1140b'nin yörüngesinde döndüğü ev sahibi yıldız, evrendeki en yaygın yıldız türü olan bir kırmızı cüce. Kırmızı cüceler diğer yıldızlara göre daha küçük ve soğuk olduğu için etraflarındaki gezegenlerin atmosferlerini incelemek daha kolay kabul ediliyor. Ancak bu yıldızların yaydığı yüksek X-ışını ve ultraviyole radyasyon, gezegen atmosferlerinin yok olmasına da neden olabiliyor./ kaynak: ensonhaber
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