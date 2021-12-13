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Medya Yurt dışındaki Ali Kırca'ya şok!
Medya

Yurt dışındaki Ali Kırca'ya şok!

Ali Kırca'nın Beşiktaş'ta bulunan evine giren hırsız; bir bilgisayar, 2 tablet ve bir tarihi kılıç alarak kaçtı. Polis, kaçan hırsızı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 15:30:00 -
Yurt dışındaki Ali Kırca'ya şok!

Ali Kırca'nın Kuruçeşme'deki evine hırsız girdi. Evde kimsenin olmadığı geçen Cuma günü sabah saatlerinde evin camından içeri giren hırsız; 1 bilgisayar, 2 tablet ve tarihi bir kılıcı alarak kaçtı. Ali Kırca'nın oğlunun iki gün sonra haber vermesiyle Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı.

Evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de detaylı araştırma yaparak delilleri topladı.

Evde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Kırca'nın yurt dışında olduğu ve yurda döndüğü zaman ifadesini vereceği öğrenildi.

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