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Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 378,5 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:55:04 -
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Ekim haftasında 91,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Ekim haftasında net 91,3 milyon dolarlık hisse senedi, 349,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 18,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 ekim itibarıyla 20 milyar 980,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 378,5 milyon dolara indi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 927,5 milyon dolardan 5 milyar 403,2 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 18,6 milyon dolarlık azalışla 251,1 milyon dolardan 232,5 milyon dolara geriledi.

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