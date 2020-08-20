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Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 897,1 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:46:07 -
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Ağustos haftasında 334,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Ağustos haftasında net 334,6 milyon dolarlık hisse senedi, 360 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 8,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Ağustos itibarıyla 20 milyar 274,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 897,1 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 140,8 milyon dolardan 5 milyar 599,1 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 8,1 milyon dolarlık satışla 262,2 milyon dolardan 254,1 milyon dolara geriledi.

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