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Ekonomi Yurt dışına para getirmek! Yurt dışındaki paralar ne zamana kadar Türkiye’ye getirecek
Ekonomi

Yurt dışına para getirmek! Yurt dışındaki paralar ne zamana kadar Türkiye’ye getirecek

Yurt dışınan para getirmenin vergisiz yolu nedir? Yurt dışında bulunan para, altın, dövizlerin Türkiye’ye getirme şartı nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda istihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Torba yasa teklifine göre, Yurt dışında bulunan para, altın, dövizin Türkiye'deki bankalara bildirilmesi sonucu söz konusu varlıkların serbestçe kullanımı söz konusu olacak. Peki yurt dışındaki para, altın, döviz bildirimi ne zamana kadar yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-25 09:12:00 - 2020-10-25 09:12:51
Yurt dışına para getirmek! Yurt dışındaki paralar ne zamana kadar Türkiye’ye getirecek

AK Partili milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen ve burada kabul edilen teklife göre, yurt dışında bulunan para, altın, dövizin Türkiye'deki bankalara bildirilmesi sonucu hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Torba yasada belirtilen olanaklardan yararlanmak için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi ya da Türkiye'deki bankalara açılan bir hesaba transfer edilmesi şart aranacak.

Yurt dışındaki paralar ne zamana kadar Türkiye’ye getirecek?

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