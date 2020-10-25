Yurt dışına para getirmek! Yurt dışındaki paralar ne zamana kadar Türkiye’ye getirecek

AK Partili milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen ve burada kabul edilen teklife göre, yurt dışında bulunan para, altın, dövizin Türkiye'deki bankalara bildirilmesi sonucu hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Torba yasada belirtilen olanaklardan yararlanmak için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi ya da Türkiye'deki bankalara açılan bir hesaba transfer edilmesi şart aranacak.

Yurt dışındaki paralar ne zamana kadar Türkiye’ye getirecek?