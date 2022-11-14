Yurt dışına kaçırılan 6 tarihi eser Türkiye’ye iade edildi

Bakan Ersoy, “Yıllar önce bulunduğu topraklardan ayrılan eserler önemli emeklerle yeniden ait oldukları topraklara döndü” dedi. Ersoy, “Ait oldukları topraklardan koparılan her bir eserin yarım asırdan beri peşindeyiz” diye konuştu.

Titiz çalışma

Ersoy, milattan sonra 1’inci ve 2’nci yüzyıllara ait olan ve İmparator Lucius Verus’un tasvir edildiği heykelin sanatsal özellikleri açısından son derece etkileyici bir eser olduğunu vurguladı. Bubon dosyalarının yıllar içindeki olumsuz dönüşlere rağmen yeniden açılmasına karar verdikleri bir dönemde Manhattan Bölge Savcılığı’nın Amerikan İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi’yle soruşturma yaptığını öğrendiklerini; bir yılı aşkın süreyle tüm enerjilerini bu konuya yoğunlaştırdıklarını aktaran Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem Jale İnan’ın hem Özgen Acar’ın yürüttüğü araştırmalar sonucunda zamanında elde edilmiş verileri kullandık, köy sakinleriyle görüşmeler yaptık, eski ve orijinal fotoğraflar bulduk, kolluk arşivindeki belgeleri kullandık. Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı tarafından hazırlanan dosyayla bilimsel argümanlarımızı güçlendirdik. Çok tiziz bir çalışma yürüttük ve yüzlerce sayfalık klasör oluşturduk. Bizden heykelin kaidesi üzerinde kalan ayak izleri ile heykelin ayak uzunluğunu kıyaslamamız istendi. Kaçakçılık Daire’mizle iç içe çalışan Burdur Müzesi uzmanlarımız ölçümleri yeniledi ve çalışmaları fotoğraflarla belgeledi. Heykelin ayak ölçüsüyle bizim alanda aldığımız ölçünün tuttuğunu teyit ettik. Bu haberin ardından eserin ait olduğu topraklara geri dönmesinin önünde bir engel kalmadı.”

Çok mutluyum

Ersoy, yeniden Türkiye’ye kazandırılan eserlerinin Balıkesir, Afyonkarahisar ve Burdur kökenli olduğunu kaydetti. Elde edilen belgelerin ABD’ye iletilmesi sonrasında tamamlanan soruşturmalar kapsamında eserlerin ait olduğu topraklara iade edildiğini söyledi.

Ersoy, “Hem yarım asırlık bir sürecin en azından bir kısmının tamamlanmasına şahit ve destek olmaktan hem de bu varlıkların ülkemizin kültürel mirasına katkısını görmekten ötürü çok mutluyum. Bu süreci titizlikle koordine eden Albay Matthew Bogdanos, HSI Özel Ajanı Robert Mancene, Manhattan Bölge Savcılığı uzmanları Apsara Iyer ve Daniel Healey’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.